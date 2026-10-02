E’ fatta per il defibrillatore alla Scalinata: “Sono contentissimo”

“Tutto quello che faccio, lo faccio seguendo il "cammino" che mi ha indicato mio figlio Christian". Il dispositivo sarà inserito in un totem dove comparirà anche la scritta: “Donato dal Mare dei Ricordi"

Il progetto di un defibrillatore a colonna nei pressi della Scalinata di Antignano è entrato nella sua fase finale. Completati gli adempimenti burocratici un altro passaggio importante è stato compiuto da Mario Bartoli che nelle ultime ore ha acquistato il dispositivo. “Sono contentissimo, perché mi ripaga di tanto sacrificio. Ora manca solo l’installazione. Insieme ai tecnici comunali abbiamo scelto un luogo molto frequentato dagli sportivi”. L’apparecchio sarà inserito in un totem sul quale, accanto al logo del Comune, comparirà la scritta: “Donato dal Mare dei Ricordi“. Un modo per rendere riconoscibile il significato di questa iniziativa. Bartoli guarda ora al momento dell’inaugurazione: “Spero di riuscire a organizzare una grande festa, perché il defibrillatore rappresenta un bene di tutti”. E in queste parole c’è anche una motivazione profondamente personale. “E’ mio figlio Christian che mi ha indicato questo “cammino” e tutto quello che faccio, lo faccio seguendo ciò che per me lui rappresenta”. Adesso resta dunque l’ultimo passaggio: l’installazione. Poi la Scalinata avrà a disposizione un nuovo presidio salvavita, a disposizione di tutti.

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