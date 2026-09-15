È iniziata l’operazione diserbo

Primi interventi a Shangai, Corea, Leccia e Scopaia: cinque squadre, più una dedicata alle urgenze, saranno attive tutto l'anno senza soluzione di continuità su marciapiedi, strade e spazi verdi. Partito il nuovo appalto triennale da 2 milioni di euro

Sono partiti i lavori legati al nuovo appalto della durata di tre anni stipulato dall’amministrazione comunale per risolvere il problema del diserbo in città. La ditta incaricata opera già in altre grandi città italiane. Questo l’intervento del sindaco Luca Salvetti: “L’avevamo annunciata la scorsa settimana e ora ha preso il via in maniera organica. È la rivoluzione del verde indesiderato ovvero di piante ed erbacce che crescono sempre più in maniera spontanea su marciapiedi, strade e lungo i palazzi. Da oggi ben 20 operatori dell’impresa che ha vinto il nuovo bando stanno operando in città. Nelle prime giornate attenzione riservata ai quartieri Shangai, Corea, Leccia e Scopaia e i risultati sono immediatamente visibili. Cinque squadre più una riservata alle urgenze che in due mesi faranno l’intera città per poi prendere un ritmo stabilito di interventi, in tutti i mesi dell’anno senza soluzione di continuità. La rivoluzione nell’approccio a sfalcio e diserbo nasce dalla consapevolezza che negli ultimi due anni il servizio è stato insufficiente, di lì un investimento che è arrivato ai 2 milioni di euro e un appalto triennale con una impresa tra le più qualificate in Italia. L’obbiettivo, attraverso la continuità e la qualità degli interventi, è quello di fare del decoro e della cura di marciapiedi, strade e spazi verdi un tratto distintivo di tutti i quartieri, anche per valorizzare tutti gli interventi di sviluppo e cambiamento della nostra città che abbiamo fatto e che stiamo facendo”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©