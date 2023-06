E’ livornese il match analyst della nazionale under 20 di calcio che sta disputando il mondiale in Argentina

Marco Mannucci, match analyst U20

Marco Mannucci, 34 anni, ingegnere informatico, match analyst della FIGC dal 2016, dal 15 maggio impegnato come match analyst della nazionale U20: "Volevo unire gli studi al calcio e così ho lasciato il lavoro per inseguire un sogno che poi è diventato realtà"

C’è un po’ di Livorno nella nazionale U20 maschile di calcio che sta disputando il mondiale in Argentina. Parliamo di Marco Mannucci, 34 anni, match analyst della Figc dal 2016 e dal 15 maggio in Argentina con la nazionale giovanile come match analyst U20. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente grazie alla collaborazione dell’addetto stampa della nazionale U20, che ringraziamo per la disponibilità, a pochi giorni dalle semifinale dell’8 giugno contro la Corea del Sud che in caso di vittoria porterebbe gli azzurrini per la prima volta in finale al mondiale U20 (dopo aver vinto il girone con Brasile, Nigeria e Repubblica Dominicana; gli ottavi di finale contro l’Inghilterra; i quarti contro la Colombia). Marco attualmente quindi si sta dedicando alla preparazione della semifinale contro la Corea del Sud. “Il mio lavoro – spiega – non è quello di “guardare” le partite ma di analisi video. Dipende dai dati che devo estrapolare sui nostri avversari in base alle richieste dello staff tecnico. Di fatto il mio compito è quello di scomporre ogni piccola parte della partita, realizzando clip video che possano spiegare ai ragazzi le caratteristiche tecniche della squadra avversaria o dei singoli avversari e estrapolando dati tecnici come statistiche, numero di passaggi, numero di tiri, percentuale di possesso palla ecc…”. C’è poi l’analisi durante la partita, in collegamento radio con la panchina dalla tribuna per avere una visione dall’alto della gara della propria squadra e degli avversari, e l’analisi video della partita disputata per permettere al mister Carmine Nunziata e alla squadra di capire dove e cosa migliorare. E poi c’è l’analisi degli allenamenti che può prevedere anche la realizzazione di un video motivazionale. “Durante queste competizioni – prosegue Marco – come potete immaginare sono molte poche le ore di sonno. Però era quello che volevo fare fin da quando ho iniziato questa professione nella stagione 2014-15 con mister Lucarelli in panchina che poi ho seguito anche nel 2015-16 a Tuttocuoio. La mia idea era quella di unire gli studi di ingegneria informatica al calcio e così ho lasciato il lavoro di informatica per inseguire questo sogno“. Un sogno che è diventato realtà. Adesso Marco – dopo essere stato il match analyst di tutte le nazionali giovanili, maschile e femminile, e dopo aver partecipato con la nazionale maggiore femminile al mondiale in Francia e all’europeo in Inghilterra – si augura un giorno di poter essere chiamato a seguire la nazionale maggiore.

