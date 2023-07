E’ livornese l’ostetrica che ha coordinato in videochiamata il parto sul Frecciabianca

Foto Frecciabianca inviata dal Gruppo Fs che ringraziamo per la disponibilità

Livornese l'ostetrica Daniela Sanfilippo al telefono con l'amica e collega Isabella Carnero, che vive a Livorno, a bordo del treno dove è avvenuto il famoso parto. Le due donne hanno formato il quartetto, assieme al capotreno e caposervizi, che ha permesso ad una passeggera di mettere al mondo la figlia. Storia e i nomi sono stati resi noti da fsnews.it. La gioia di Giani su Fb

E’ livornese l’ostetrica Daniela Sanfilippo che in videochiamata con l’operatrice sanitaria Isabella Carnero, che vive a Livorno, ha condotto il famoso parto avvenuto il 3 luglio a bordo del Frecciabianca 8606 di Trenitalia che ha avuto per protagonisti anche il capotreno Loredana Ferrari e il caposervizi Andrea Luschi. La storia e i nomi sono stati resi noti da fsnews.it, la testata online del gruppo di Ferrovie dello Stato. Ad un tratto, si legge su fsnews.it, dopo aver superato la stazione di Genova la capotreno viene avvertita: c’è una donna in avanzato stato di gravidanza che ha iniziato il travaglio. Fermata straordinaria nella stazione di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, e ricerca a bordo di un medico o personale sanitario in grado di gestire la situazione. Da lì a poco ecco presentarsi Isabella che si trovava in viaggio verso Torino per andare a trovare la mamma. Capito che il parto era imminente (la bambina è venuta alla luce dopo appena 40 minuti di travaglio), Isabella chiama l’amica e collega Daniela che ha fsnews.it racconta: “La prima cosa che ho pensato, quando ho risposto alla chiamata, è stata a uno scherzo poi quando ho capito che era tutto vero mi sono resa conto che la soluzione della videochiamata, proposta dai dipendenti di Trenitalia, fosse la migliore”. E così si è formato il quartetto. Leggiamo da fsnews.it: “Il caposervizi all’inquadratura con il compito di far vedere bene tutto ciò che succedeva, il capotreno a supportare emotivamente e fattivamente la mamma, l’ostetrica da casa a coordinare e l’operatrice sanitaria ad aiutare nella gestione del parto”. Una volta nata, mamma e neonata sono state trasportate all’ospedale San Giacomo di Novi Ligure.

