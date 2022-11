E’ nato CNAJob.it, il portale per dare e trovare lavoro a Livorno e provincia

Incrociare domanda e offerta in un mercato del lavoro con ancora molte opportunità. Appello ai giovani: “Abbiate fiducia nelle PMI, sono la spina dorsale dell’economia”

E’ online CNAJob.it, la piattaforma dell’Agenzia Per il Lavoro CNA Servizi Formazione accreditata dalla Regione Toscana, che vuole dare una risposta concreta ed efficiente alla forte offerta di lavoro che c’è in questo momento a Livorno e provincia ma che stenta ad incrociarsi con la domanda. “Il mondo della piccola e media impresa è in cerca di varie figure professionali più o meno qualificate – afferma Maurizio Serini presidente provinciale di CNA – ma fa molta fatica a trovare e selezionare soggetti da inserire in organico. La nostra offerta spazia dall’impiantistica al benessere, dalle costruzioni all’informatica, dalla logistica al food, dalla moda all’autoriparazione, dalla meccanica al turismo, dalla nautica ai servizi ed al commercio”. “Molte aziende ci chiedevano da tempo di aiutarle a trovare figure adeguate alle loro esigenze di inserimento lavorativo – afferma la direttrice dell’agenzia Angela Bertolotto – non essendo strutturate o non avendo il tempo per impostare la ricerca, analizzare i curriculum, incontrare e selezionare le persone. Così abbiamo deciso di accreditarci presso la Regione Toscana e di dotarci del portale CNAJob in grado di ottimizzare l’incrocio delle offerte di lavoro delle imprese con quella di chi cerca lavoro. Un portale molto “smart” dove candidati ed imprenditori potranno agevolmente inserire le loro proposte che noi analizzeremo con cura per definire le esigenze specifiche sia di chi cerca che di chi offre e quindi avere profilazioni molto mirate. Inoltre, grazie ai rapporti che abbiamo con le scuole superiori della provincia sensibilizziamo i giovani vicini al diploma e i loro insegnanti ad adottare un comportamento proattivo per avvicinarsi al mercato del lavoro. Tra l’altro, visto che CNA Servizi formazione è un’agenzia formativa sul mercato da oltre 20 anni, possiamo anche accompagnare chi cerca lavoro a trovare percorsi formativi adatti alle loro aspirazioni e attitudini. Il programma GOL che a breve verrà lanciato nei Centri per l’Impiego della Toscana sarà una grande opportunità per abbinare la ricerca del lavoro con una formazione professionale mirata. Infine, grazie ai servizi CNA nell’area consulenza del lavoro possiamo assistere le imprese nella individuazione degli inquadramenti lavorativi più confacenti: dal tirocinio extracurriculare come “palestra” lavorativa e formativa, all’apprendistato fino al contratto a tempo indeterminato includendo anche le agevolazioni e gli sgravi attivabili a sostegno dell’occupazione”. “Come presidente di CNA – aggiunge Serini – mi sento di fare un appello ai tanti giovani ancora in cerca della loro strada professionale, che sembrano non interessati alle offerte di lavoro delle piccole e medie imprese, ed alle famiglie dei ragazzi che devono scegliere un percorso di studio: abbiate fiducia nelle PMI, perché sono la spina dorsale dell’economia locale e nazionale. Figure tecniche sono ricercatissime e nelle nostre imprese possono imparare molto più rapidamente che in altre realtà, con un rapporto spalla a spalla con chi ha sia il sapere che la pratica, trovando soddisfazione sia professionale che economica. Oggi mancano anche figure non specializzate, che le aziende sono però disposte a formare internamente. Al contempo, a livello nazionale stiamo spingendo perché venga ridotto per le imprese il costo del lavoro a livello contributivo e fiscale, così da poter dare maggiori possibilità di assunzione e salari più alti per una più equa valorizzazione del lavoro”. Sia chi cerca un posto di lavoro, sia chi lo offre, può chiamare per maggiori informazioni o andare su www.cnajob.it e compilare i moduli online così da avviare velocemente la procedura di incrocio e selezione, nel totale rispetto delle normative privacy.

