E’ nato il Gruppo Geo Mineralogico Livornese

Alcuni giorni fa si è costituito a Livorno il “Gruppo Geo Mineralogico Livornese” APS, un’associazione che ha lo scopo di promuovere la conoscenza e la cultura delle Scienze della Terra, in particolare la geologia e la mineralogia e gli aspetti storici ed ambientali ad esse collegati per il territorio dei Monti Livornesi e della Toscana. Il progetto è nato grazie all’iniziativa di un gruppo di soci fondatori, accomunati dall’interesse per la geologia e la mineralogia, che hanno deciso di unire le proprie competenze e esperienze in un lavoro di gruppo con il comune intento di realizzare una serie di attività in favore della diffusione di queste tematiche scientifiche.

I programmi

L’associazione sarà attiva su diversi fronti quali:

Lo studio e la divulgazione

Lo studio di argomenti inerenti le Scienze della Terra e la pubblicazione dei risultati sarà una parte centrale dell’attività del gruppo, con l’obiettivo di contribuire alla conoscenza della storia naturale del territorio e di diffondere informazioni certe e validate da un punto di vista scientifico.

Escursioni e visite guidate

Saranno rivolte a chiunque sia interessato a partecipare allo scopo di andare “sul campo” per osservare e capire i fenomeni naturali, accompagnato da qualificate guide ambientali escursionistiche (GAE). I divulgatori del gruppo forniranno tutte le necessarie spiegazioni scientifiche per gli argomenti studiati e oggetto delle escursioni.

Le mostre, i convegni e i seminari

Saranno tenuti in collaborazione con studiosi appartenenti alla comunità scientifica ed esperti e saranno aperti a chiunque sia interessato. Lo scopo è dare vita a dei momenti dedicati alla presentazione dei risultati degli studi e di opere scientifiche e creare occasioni di dibattito e confronto su tematiche di geologia, mineralogia, archeologia mineraria, ambiente, storia naturale del territorio. A questo si aggiungono eventi di carattere espositivo con la realizzazione di mostre di campioni mineralogici e geologici.

Networking

Sarà realizzata una rete di collegamenti per mettere in contatto studiosi, appassionati e altre associazioni. Inoltre sarà messo a frutto un rapporto di collaborazione con le Università e Musei per lavori di studio su argomenti di interesse scientifico e successiva pubblicazione.

Didattica

Rivolgersi alle scuole per realizzare corsi e “tutorial” in materia di Scienze della Terra di interesse per la formazione di studenti di ogni età. Sarà costituita una raccolta con scopi didattici e divulgativi di rocce, minerali e reperti geologici, con particolare riferimento a quelli di provenienza italiana, toscana e dai Monti Livornesi.

I soci fondatori

Il gruppo comprende Roberto Bencini, Giovanni Bracci, Antonino Criscuolo, Domenico Dalena e Giovanni Testa, geologi qualificati che costituiscono una solida base di competenze con all’attivo molte pubblicazioni di riferimento di livello nazionale e regionale e la realizzazione di importanti conferenze ed eventi divulgativi. La guida ambientale Chiara Biasci sarà di fondamentale importanza nelle attività sul campo, fornendo indicazioni circa le regole per un corretto escursionismo ambientale e contribuendo alla spiegazione di ciò che andremo ad osservare. Per le attività di ricerca di minerali si potrà contare sull’esperienza di Riccardo Torri, presente da anni nel campo del collezionismo amatoriale e attivo collaboratore del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa per lo studio dei siti di interesse mineralogico regionale e dei minerali che vi si rinvengono. Completano la squadra Paola Manzi e Susanna Martelli dando il loro apporto per l’ideazione e l’organizzazione delle attività in programma.

