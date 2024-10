E’ nato l’Osservatorio provinciale per la sicurezza sul lavoro

E' stato sottoscritto da enti, organizzazioni e associazioni in occasione della “Giornata provinciale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” del 24 ottobre

In occasione della “Giornata provinciale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” del 24 ottobre al Chiostro Francescano in via delle Galere, 29, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa per la costituzione dell’Osservatorio Provinciale per la Sicurezza sul lavoro. La sicurezza sui luoghi di lavoro resta un’emergenza europea, testimoniata da incidenti e malattie professionali con frequenza sempre più preoccupante, anche in Italia. Per questo motivo la Provincia di Livorno rafforza il proprio impegno su questo tema, promuovendo la costituzione di un Osservatorio Provinciale, grazie al contributo degli enti preposti alla sicurezza e tutela della salute e il supporto di Provincia di Livorno Sviluppo, con l’obiettivo di diffondere informazioni aggregate sulle criticità riscontrate ed evidenziare le strategie di prevenzione più efficaci a livello territoriale. A sottoscrivere il protocollo sono stati soggetti istituzionali, associazioni di categoria e parti sociali. L’iniziativa, patrocinata da Inail – Direzione Regionale Toscana, si svolge durante la settimana europea per la sicurezza e salute sul lavoro, culmine della campagna di sensibilizzazione dell’Agenzia EU-OSHA sul tema “Ambienti di lavoro sani e sicuri”, quest’anno dedicata alla sicurezza digitale.

Costruire un modello condiviso ed efficace di prevenzione e contrasto del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è uno degli obiettivi principali del Osservatorio Provinciale per la Sicurezza sul lavoro, a cui soggetti istituzionali, associazioni di categoria e parti sociali hanno dato vita con un apposito protocollo.

La sottoscrizione dell’intesa è avvenuta oggi, giovedì 24 ottobre, nell’ambito della “Giornata provinciale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”, promossa dalla Provincia con il patrocinio dell’Inail-Direzione Regionale Toscana e il supporto di Provincia di Livorno Sviluppo srl.

All’incontro, coordinato dalla vice presidente della Provincia Eleonora Agostinelli, sono intervenuti il sindaco di Livorno, Luca Salvetti e i relatori Giovanni Lorenzini, direttore di Inail Livorno e Paolo Nanni, amministratore unico di Plis.

L’iniziativa era inserita nel programma della Settimana europea per la sicurezza e salute sul lavoro, culmine della campagna di sensibilizzazione dell’Agenzia EU-OSHA sul tema “Ambienti di lavoro sani e sicuri”, quest’anno dedicata alla sicurezza digitale.

“In Italia continuiamo ad assistere ad un numero iperbolico di morti sul lavoro”, ha detto la vice presidente Agostinelli nel suo intervento di introduzione. “Al 31 luglio del 2024 si contavano già 577 lavoratori deceduti in incidenti durante l’attività lavorativa e altri se ne sono aggiunti in questi mesi. Uno stillicidio inaccettabile in una società come la nostra. Per questo occorre mettere in campo tutti gli strumenti possibili per far crescere una reale cultura della prevenzione, a partire dalle nostre scuole”.

Il protocollo agisce proprio in questa direzione, promuovendo attività volte alla diffusione delle informazioni sull’andamento epidemiologico degli infortuni e delle malattie correlate al lavoro, nonché dei dati aggregati sulle criticità riscontrate, al fine di individuare le strategie più efficaci a livello territoriale.

Inoltre, particolare attenzione è posta sullo sviluppo dei rapporti tra soggetti (istituzionali e non), comprese nuove forme di collaborazione che possano integrarsi con quelle esistenti per una maggiore efficacia di azione, mentre uno capitolo specifico riguarda la promozione di attività di sensibilizzazione, formazione ed informazione finalizzate ad accrescere la cultura della sicurezza.

Le attività di formazione sono uno dei punti qualificanti del protocollo e prevedono iniziative per lavoratori, datori di lavori e anche percorsi formativi per gli studenti delle scuole superiori del territorio, compreso l’ambito dei percorsi P.C.T.O., organizzati d’intesa con l’Ufficio Scolastico Territoriale.

“Il protocollo è frutto di un percorso con istituzioni, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali del territorio che hanno individuato come priorità la formazione, la sensibilizzazione e le azioni per promuovere la cultura della sicurezza – ha affermato Paolo Nanni – il risultato più importante è la costruzione di un Osservatorio che metta insieme tutti i dati e arrivi a definire eventuali criticità per poter intervenire sulle forme di prevenzione”.

I soggetti firmatari sono: Provincia e Comune di Livorno, Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Settentrionale, INAIL di Livorno, CCIAA della Maremma e del Tirreno, Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego, Provincia di Livorno Sviluppo s.r.l., Ispettorato Territoriale del Lavoro di Livorno, ASL Toscana Nord Ovest – Livorno, Ufficio Scolastico Territoriale di Livorno, CGIL, CISL e UIL Livorno, Confindustria Toscana Centro e Costa , Confcommercio,

Confartigianato, Confesercenti, Lega Cooperative, Confcooperative, Confapi, Consulenti del Lavoro, ANCE, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Spedimar, Asamar, ANMIL, ANMIC

