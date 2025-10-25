È partita l’operazione Avanti Vernacoliere

Salvetti: "Sarà una grande festa". Dal 22 novembre al 15 gennaio al Museo della Città una mostra-evento con incontri, spettacoli, la possibilità di sottoscrivere abbonamenti per il 2026 e fare donazioni

Aprirà al Museo di Città una mostra-evento dedicata al Vernacoliere. L’iniziativa, pensata per celebrare e sostenere il suo percorso editoriale, punta a coinvolgere migliaia di persone con incontri, spettacoli, la possibilità di sottoscrivere abbonamenti per il 2026 e fare donazioni, con l’obiettivo di garantire le undici uscite annuali della rivista. Durante una riunione con il Comune, Mario Cardinali e i suoi collaboratori hanno iniziato a definire contenuti e allestimento della rassegna, che vedrà anche la partecipazione di noti personaggi del mondo culturale e dello spettacolo. L’apertura è fissata per il 22 novembre e la mostra resterà visitabile fino al 15 gennaio. Salvetti: “Sarà una grande festa per far proseguire lo straordinario percorso editoriale della rivista satirica livornese”. È dunque partita l’operazione Avanti Vernacoliere che il sindaco aveva annunciato all’indomani della decisione di Mario Cardinali di sospendere le pubblicazioni dopo il numero di novembre.

