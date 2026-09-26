“E’ stato incredibile quello che avete fatto per babbo”

FOTO GIULIA BELLAVEGLIA

Il figlio Nicholas ha ringraziato Livorno e i suoi tifosi nel giorno dell’intitolazione del largo davanti allo stadio Armando Picchi

“Grazie di essere qui, non sono abituato a queste situazioni”. Nicholas Protti ha preso la parola davanti allo stadio Armando Picchi il 24 settembre, nel giorno dell’intitolazione del largo al padre Igor nel giorno in cui avrebbe compiuto 59 anni. Con emozione ha ringraziato Livorno e tutti coloro che hanno reso possibile la giornata: “Ringrazio tutti voi per esserci, ringrazio chi ha pensato e ideato questa iniziativa. Babbo ha dedicato tutta la sua vita al calcio e ai tifosi. Quello che ha lasciato non sono sicuramente i gol, le partite o i minuti giocati, ma è qualcosa che supera semplicemente il fattore campo”. Un legame con Livorno che, nel giorno della sua celebrazione, è tornato a mostrarsi in tutta la sua forza. “Grazie per tutto quello che ci avete dato. Siete stati incredibili”. Il 24 settembre è stato interamente dedicato alla memoria di Protti. Alle 18 è stato inaugurato “Largo Igor Protti. All’uomo e al nostro campione”, davanti all’ingresso principale del Picchi. Poco dopo, in Curva Nord, è stata scoperta la targa celebrativa dedicata all’ex numero 10 amaranto, con un QR code che permette di rivedere alcune immagini tratte dal film di Luca Dal Canto. La serata è poi proseguita con la partita benefica tra le Vecchie Glorie del Livorno e l’ASD Bari 93, con tanti ex compagni di Igor in campo.

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