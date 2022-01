Ecco il calendario 2022 della Polizia Municipale

Il calendario, prima edizione, è stato distribuito ai membri del Corpo della Polizia Municipale, in servizio o in pensione e alle associazioni che collaborano con il corpo, ed è scaricabile anche dal sito del Comune

Anche la Polizia Municipale, come già altre Forze dell’Ordine, e come varie unità dell’Esercito, si è dotata di un proprio calendario (nel pdf in fondo all’articolo e online qui), illustrato con foto emblematiche delle varie attività del Corpo. “Le immagini raccolte in questo calendario – spiega la Comandante Annalisa Maritan – riassumono l’impegno e il servizio quotidianamente svolto dal Corpo di Polizia Locale a tutela della cittadinanza. Nel rivolgere ai cittadini gli auguri per il nuovo anno, con questi dodici scatti vorrei veicolare la sentita appartenenza alla città di tutto il personale che rappresento e confermare il condiviso proposito di rispondere sempre e puntualmente ai suoi bisogni”. Il calendario è stato distribuito ai membri del Corpo della Polizia Municipale, in servizio o in pensione e alle associazioni che collaborano con il corpo. Il calendario è stato donato al Sindaco, insieme al crest del Corpo della Polizia Municipale.