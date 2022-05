“Eccola lì la balena”. Ecco di chi è la cronaca in livornese “tutta da ridere”

QuiLivorno.it ha scoperto di chi è la voce narrante del video della balenottera finito sul Corriere della Sera. Si tratta del noto cuoco Simone "Il Bocca" De Vanni: "Mi sono emozionato, volevo buttarmi"

“E’ la prima volta che vedevo una balenottera e mi sono emozionato tanto che volevo buttarmi anch’io”. QuiLivorno.it ha scoperto chi è l’autore e quindi di chi è la voce narrante del video (guarda qui il video inviatoci dall’autore, che ringraziamo) di una balenottera finito sul sito web del Corriere della Sera (edizione di Firenze) poiché, come scrive il corrierefiorentino.it nella didascalia del video, è stata una cronaca in livornese “tutta da ridere”. La voce che si sente nel video è Simone De Vanni, conosciuto da tutti come Il Bocca. Il noto cuoco livornese nei giorni scorsi si trovava in barca con un amico quando ha fatto l’avvistamento tra Capraia e Corsica. Il video è stato pubblicato anche dalla pagina Fb Visit Capraia.