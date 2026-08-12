Eclissi, cresce l’attesa: pronti telescopi e filtri solari per osservarla

Dove osservare il sole in sicurezza? Appuntamento alla Terrazza Mascagni e alla Vela con gli astrofili e i telescopi solari: il fenomeno inizierà alle 19.30, raggiungerà il massimo alle 20.23 e terminerà con il tramonto alle 20.26. La regola più importante: niente improvvisazioni

C’è chi sta cercando gli occhialini, chi domanda quale ottica li abbia ancora disponibili e chi, invece, ha già scelto la soluzione più semplice: andare dove gli strumenti per osservare il cielo arrivano direttamente insieme agli astrofili. A poche ore dall’eclissi parziale di Sole del 12 agosto cresce l’attesa per uno degli appuntamenti astronomici più spettacolari dell’estate. L’inizio dell’eclissi è indicato per le 19.30, quando il disco lunare inizierà a “mordere” quello del Sole. Il momento più atteso arriverà alle 20.23 quando a Livorno è previsto il massimo dell’eclissi, con una copertura di circa il 94,7% del disco solare. Non sarà quindi un’eclissi totale. Pochi minuti dopo, alle 20.26 il Sole tramonterà segnando la conclusione dell’evento. Ecco dove osservare il fenomeno.

Alsa e Salt alla Vela

L’Associazione Livornese Scienze Astronomiche e la Società Astronomica Italiana – Sezione di Livorno danno appuntamento alla Vela, in viale Italia. L’iniziativa prenderà il via alle 18.30. Alle 18.45 è prevista l’introduzione all’evento a cura del professor Gianni Comoretto, socio Alsa, prima di lasciare spazio all’osservazione vera e propria.

L’Ala alla Terrazza

L’Associazione Livornese Astrofili sarà dalle 19.00 alla Terrazza Mascagni, lato Bagni Tirreno. La serata organizzata dall’Ala non finirà con il tramonto. Terminata la finestra utile per osservare l’eclissi, gli astrofili si sposteranno infatti a Le Palazzine, al Gabbro, dove il cielo più buio permetterà di dedicarsi al secondo grande appuntamento astronomico della notte: le Perseidi, le celebri “Lacrime di San Lorenzo”.

La regola più importante: niente improvvisazioni Il comunicato stampa della Regione Toscana

Il rischio di retinopatie

Il rischio primario è di danni alla vista: guardare direttamente il sole o una eclissi solare – anche brevemente – può causare danni permanenti alla retina (retinopatia solare), senza causare alcuna sensazione di dolore immediato. Il rischio è aumentato in caso di osservazioni ripetute, anche brevi. I danni possono manifestarsi a distanza di ore o di giorni.

Solo lenti certificate

Esiste un unico mezzo sicuro di protezione per l’osservazione diretta: guardare verso il sole usando degli appositi occhialini per eclissi (Eclipse Glasses) che siano certificati come rispondenti alla norma ISO 12312-2. Ogni altro mezzo deve essere evitato perché non garantisce sempre una sicura protezione: ad esempio, non sono sufficienti occhiali da sole (neanche indossati uno sopra l’altro), pellicole radiografiche, filtri fatti in casa, occhiali per saldatori, oculari di fotocamere o altro.

Per bambini e ragazzi eclissi con un adulto

Bambini e ragazzi sono maggiormente a rischio, perché i loro occhi sono più facilmente danneggiabili, e perché il fascino del fenomeno li può attrarre verso l’osservazione del sole. Per loro, l’osservazione della eclissi dovrebbe avvenire sotto la continua supervisione degli adulti, che si devono assicurare che bambini e ragazzi indossino sempre e continuativamente gli occhialini per eclissi.

Rischi aggiuntivi per anziani

Persone di età avanzata, o con patologie della vista già esistenti o che abbiano subito alcuni interventi chirurgici oftalmologici possono essere a maggior rischio. In ogni caso, se nelle ore o giorni successivi alla osservazione della eclissi notate dei disturbi della visione, anche lievi, è importante ricorrere immediatamente ad un controllo medico oftalmologico.

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