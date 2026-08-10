Eclissi di Sole, il 12 agosto spettacolo nel cielo

Mercoledì sera anche dalla città sarà possibile assistere all'inizio dell'eclissi parziale: il consiglio è scegliere un punto con l'orizzonte libero verso ovest e arrivare con un po' di anticipo

Livorno alza gli occhi al cielo. Mercoledì 12 agosto il Sole e la Luna daranno appuntamento anche ai livornesi, con l’eclissi solare parziale che sarà visibile dalla città nella fase iniziale del fenomeno. L’appuntamento è per il tardo pomeriggio. A Livorno l’eclissi inizierà intorno alle 19.30, quando la Luna comincerà a coprire il disco del Sole. Il fenomeno, però, sarà particolare perché il Sole sarà già molto basso sull’orizzonte: la fase massima dell’eclissi arriverà quando il Sole sarà ormai tramontato o comunque non più osservabile dalla città. Per questo, più che cercare un luogo particolarmente buio, a Livorno sarà fondamentale trovare un punto dal quale avere una visuale completamente libera verso ovest. Il consiglio è quindi di evitare zone dove palazzi, alberi o altri ostacoli possano nascondere il Sole negli ultimi minuti della giornata. Chi vuole provare a fotografare il fenomeno dovrebbe arrivare sul posto con anticipo, sistemare per tempo macchina fotografica o smartphone e individuare già la posizione del Sole. Con il disco solare così vicino all’orizzonte, anche pochi minuti possono fare la differenza. Un’altra raccomandazione è fondamentale: mai osservare il Sole direttamente a occhio nudo e mai utilizzare normali occhiali da sole. Anche durante un’eclissi parziale è necessario utilizzare esclusivamente appositi occhiali per l’osservazione solare certificati o filtri solari adeguati per gli strumenti ottici. E per chi vuole godersi lo spettacolo senza complicarsi troppo la vita, il suggerimento più semplice è quello di scegliere per tempo un luogo con vista libera verso il mare e verso ovest, controllare le condizioni del cielo e presentarsi qualche minuto prima delle 19.30. A Livorno, insomma, l’eclissi sarà soprattutto una questione di tempismo: la Luna comincerà a mangiare il Sole proprio mentre il giorno si prepara a lasciare spazio alla sera.

Il comunicato stampa della Regione

Il rischio di retinopatie

Il rischio primario è di danni alla vista: guardare direttamente il sole o una eclissi solare – anche brevemente – può causare danni permanenti alla retina (retinopatia solare), senza causare alcuna sensazione di dolore immediato. Il rischio è aumentato in caso di osservazioni ripetute, anche brevi. I danni possono manifestarsi a distanza di ore o di giorni.

Solo lenti certificate

Esiste un unico mezzo sicuro di protezione per l’osservazione diretta: guardare verso il sole usando degli appositi occhialini per eclissi (Eclipse Glasses) che siano certificati come rispondenti alla norma ISO 12312-2. Ogni altro mezzo deve essere evitato perché non garantisce sempre una sicura protezione: ad esempio, non sono sufficienti occhiali da sole (neanche indossati uno sopra l’altro), pellicole radiografiche, filtri fatti in casa, occhiali per saldatori, oculari di fotocamere o altro.

Per bambini e ragazzi eclissi con un adulto

Bambini e ragazzi sono maggiormente a rischio, perché i loro occhi sono più facilmente danneggiabili, e perché il fascino del fenomeno li può attrarre verso l’osservazione del sole. Per loro, l’osservazione della eclissi dovrebbe avvenire sotto la continua supervisione degli adulti, che si devono assicurare che bambini e ragazzi indossino sempre e continuativamente gli occhialini per eclissi.

Rischi aggiuntivi per anziani

Persone di età avanzata, o con patologie della vista già esistenti o che abbiano subito alcuni interventi chirurgici oftalmologici possono essere a maggior rischio. In ogni caso, se nelle ore o giorni successivi alla osservazione della eclissi notate dei disturbi della visione, anche lievi, è importante ricorrere immediatamente ad un controllo medico oftalmologico.

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