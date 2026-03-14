Economia circolare, premiato il progetto livornese Simbiosi Industriale

L'assessora Viviani: "Questo riconoscimento premia l'impegno dell'Amministrazione per lo sviluppo del nostro territorio in chiave ecologica". La sottoscrizione del protocollo fra Comune, ASA e Confindustria Toscana permette di promuovere la reindustrialiźzazione e l'economia circolare, la conversione degli scarti in risorse per cicli produttivi a circuito chiuso, coinvolgendo le imprese

Il Comune di Livorno ha ottenuto una menzione speciale nella categoria Enti Locali nell’ambito del Premio di eccellenza nazionale “Verso un’economia circolare” – IX edizione 2025 con il progetto “Simbiosi Livorno”. L’evento di consegna della menzione è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Brescia nella sede della Banca del Territorio Lombardo. Per il Comune di Livorno era presente l’assessora con delega all’Ambiente Silvia Viviani, per Asa il presidente Stefano Taddia e per la Delegazione di Livorno di Confindustria Toscana Centro e Costa il dirigente Eugenio Fiore. Ricordiamo che nel mese di ottobre 2025 Il Comune di Livorno, insieme ad ASA S.p.A. e Confindustria Toscana Centro e Costa, ha firmato un protocollo d’intesa della durata di tre anni che ha segnato l’avvio di un nuovo modello di sviluppo sostenibile. L’obiettivo è chiaro: trasformare il territorio in un laboratorio di simbiosi industriale, dove imprese, istituzioni e mondo della ricerca collaborano per costruire un’economia più circolare, efficiente e innovativa. Con il Protocollo il Comune di Livorno, Confindustria Toscana Centro e Costa – Delegazione di Livorno e ASA S.p.A. hanno concordano di intraprendere azioni in sinergia per ottimizzare i processi industriali, migliorare la logistica ed il trasferimento di conoscenze generando vantaggi in termini di sviluppo sostenibile del territorio; attivare percorsi di simbiosi industriale (con il sistema produttivo locale o con attrazione di nuovi investimenti) puntando all’obiettivo del ciclo produttivo a circuito chiuso; favorire il dialogo e le sinergie possibili tra gli attori coinvolte dalle iniziative; coinvolgere la cittadinanza, le imprese e tutti gli attori locali nel processo di attuazione del progetto “Simbiosi Industriale”; creare nuovi percorsi virtuosi di collaborazione tra aziende, enti e altre parti interessate per creare reti di simbiosi e condividere le migliori pratiche. “Questo riconoscimento premia l’impegno dell’Amministrazione – afferma l’assessora Viviani – per lo sviluppo del nostro territorio in chiave ecologica. La sottoscrizione del protocollo fra Comune, ASA e Confindustria Toscana permette di promuovere la reindustrialiźzazione e l’economia circolare, la conversione degli scarti in risorse per cicli produttivi a circuito chiuso, coinvolgendo le imprese del nostro territorio. É un percorso importante e siamo lieti che sia stato riconosciuto nell’ambito di questa importante iniziativa che premia le attività condivise fra imprese e comunità locali verso l’economia circolare”. Ha aggiunto Eugenio Fiore: ““Questa menzione speciale rappresenta un riconoscimento importante per un percorso che, fin dall’inizio, ha visto un interesse concreto e crescente da parte delle aziende del territorio, chiamate a essere protagoniste di un modello di sviluppo fondato su collaborazione, innovazione ed efficienza nell’uso delle risorse. La simbiosi industriale può diventare per Livorno una leva strategica di competitività e sostenibilità, capace di generare benefici ambientali ma anche nuove opportunità industriali. Proprio per condividere contenuti, obiettivi e prospettive del progetto, il prossimo 26 marzo presso la nostra sede, promuoveremo, con i nostri partner, un appuntamento dedicato all’illustrazione del progetto, che sarà un momento di confronto utile per rafforzare ulteriormente il coinvolgimento delle imprese”.

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