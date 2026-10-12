Edilizia 4.0, giovedì 15 ottobre Open Day online dell’Accademia Tecnologica Edilizia

Giovedì 15 ottobre alle 15 un incontro online per scoprire il corso “Digi – Smart”, il percorso post-diploma che forma tecnici specializzati in progettazione digitale, BIM ed edifici intelligenti. Trovate il link per l'iscrizione all'interno dell'articolo

Giovedì 15 ottobre l’Accademia Tecnologica Edilizia, istituto superiore post-diploma in grado di formare figure professionali qualificate nel campo dell’edilizia 4.0, organizza un open day online per presentare i corsi in partenza a novembre. Tecnico superiore per Digital & Smart Building “DIGI – SMART” è il percorso di formazione gratuito, della durata di 1800 ore (di cui 1000 in aula e 800 destinate allo stage), che si svolgerà a Livorno. Si tratta di una figura in linea con le tre Transizioni previste dalla Smart Specialisation Strategy (S3), promossa dall’Unione Europea: Green, Digitale e Generazionale. La sua attività professionale potrà spaziare dal settore pubblico a quello privato, consentendogli di lavorare come progettista BIM, o come supporto ad esso, in studi di ingegneria, di architettura o presso imprese di costruzione, con la possibilità di occuparsi anche della gestione e del monitoraggio delle attività di cantiere. Potrà, inoltre, operare presso Enti di gestione del territorio e delle opere pubbliche, collaborando alla progettazione, al rilievo digitale, alla gestione e manutenzione del patrimonio edilizio, nonché al controllo qualitativo delle opere, contribuendo allo sviluppo di edifici intelligenti, sostenibili e altamente innovativi. Per partecipare all’evento online, in programma alle ore 15, occorre prenotarsi attraverso questo link.

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