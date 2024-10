Edoardo, 12 anni, al mondiale di scacchi

L’allievo della Livorno Scacchi Carlo Falciani, attuale vice campione italiano, sfiderà i migliori scacchisti del mondo della sua categoria, under 12, dal 14 al 27 novembre al Pala Dean Martin di Pescara. Il padre: "Tanto impegno, per lui e per noi, ma anche tante soddisfazioni"

Edoardo Fulgentini parteciperà al mondiale di scacchi under 12. L’allievo della scuola di scacchi livornese Carlo Falciani, settore agonistico, con sede al Museo di Storia Naturale, sfiderà i migliori scacchisti del mondo della sua categoria dal 14 al 27 novembre al Pala Dean Martin di Montesilvano a Pescara. Per il talento di Fauglia soprannominato “Dodo” – 12 anni compiuti il 19 maggio, attuale vice campionato italiano, un 12° posto all’esordio al campionato europeo di Praga, nonché candidato al titolo di maestro – si tratta della seconda partecipazione al mondiale dopo quella dello scorso anno, sempre a Montesilvano, quando gareggiò nella categoria superiore, under 14, classificandosi al 106° posto. “I tornei di scacchi sono molto impegnativi – spiega il babbo Lorenzo, che ringraziamo per la disponibilità – sia per lui che per noi soprattutto perché sono lunghi in termini di durata e richiedono molto impegno organizzativo. Tuttavia, dobbiamo dire che tutte queste fatiche si tramutano in soddisfazioni”. Edoardo è seguito da Roberto Corso della Carlo Falciani e da Pierluigi Piscopo della scuola federale.

