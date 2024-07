Edoardo candidato maestro a 12 anni

Grande risultato di Edoardo Fulgentini al torneo internazionale di Roma “Regina degli scacchi”, dove supera la soglia di 2000 punti e diventa candidato maestro a soli 12 anni. Il campione sociale livornese, fresco vice campione italiano under 12 a Salsomaggiore, ottiene un grandissimo risultato paragonato alla giovanissima età e si prepara a raggiungere nel più breve tempo possibile il prestigioso titolo di maestro, che in questo momento solo il presidente Andrea Raiano detiene, e il titolo di maestro fide, che solo il livornese di adozione Stuart Wagman, scomparso nel 2007, ha ottenuto nella storia moderna dell’associazione.

Poi, vista l’età e il talento, ha ancora molta strada davanti a sé che lo può portare ad ottenere risultati ancora più prestigiosi.

Il giovane faugliese, tesserato e cresciuto nella Livorno scacchi, è allievo della scuola di scacchi “Carlo Falciani”che in questi anni ci ha regalato anche la due volte campionessa italiana Greta Viti, attualmente prima nazionale.

Proprio “Dodo” e Greta rappresenteranno Livorno e l’Italia ai campionati europei giovanili che inizieranno a Praga il 21 agosto.

