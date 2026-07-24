Edoardo “Dodo” Fulgentini è Fide Master a soli 14 anni

Il presidente Rino Sassi: "Un traguardo straordinario, ora davanti a lui restano solo Maestro Internazionale e Grande Maestro"

Un’altra straordinaria impresa per gli scacchi livornesi. A soli 14 anni, 2 mesi e 5 giorni, Edoardo “Dodo” Fulgentini, portacolori dell’ASD Livorno Scacchi APS, ha conquistato il titolo internazionale di FIDE Master (FM), superando “live” la soglia dei 2300 punti Elo FIDE durante l’Open International d’Aix-en-Provence, in Francia.

Il risultato decisivo è arrivato al settimo turno, quando il giovane talento livornese ha sconfitto il Maestro Internazionale ungherese Gellert Karacsonyi (22 anni, 2422 Elo), una vittoria di grandissimo prestigio che gli ha consentito di raggiungere il punteggio necessario per ottenere il titolo internazionale.

Il torneo francese, articolato su 9 turni, non è ancora concluso. Dopo sette partite, Fulgentini occupa una posizione di assoluto rilievo con 4 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, dimostrando ancora una volta di poter competere ad alto livello contro avversari di esperienza internazionale.

Il titolo di FIDE Master rappresenta uno dei più importanti riconoscimenti assegnati dalla Federazione Internazionale degli Scacchi (FIDE) e conferma la continua crescita di un ragazzo che, negli ultimi anni, ha collezionato record su record. Già entrato nella storia come il più giovane Maestro della Toscana, Dodo aggiunge ora un nuovo prestigioso traguardo alla sua carriera, proiettandosi tra le più interessanti promesse del panorama scacchistico italiano.

Questo successo arriva a pochi giorni dalla conclusione del V Labronic Chess Summer Camp di Corfino, esperienza che ha visto anche Edoardo Fulgentini tra le Aquile, il gruppo dei giocatori più esperti, insieme agli istruttori IM Pierluigi Piscopo, IM Ilia Martinovici, CM Marco Ceccarini, 1N Maurizio Soventi e il Direttore della Scuola CM Roberto Corso.

“Il titolo di FIDE Master conquistato da Dodo è una soddisfazione enorme per tutta Livorno Scacchi. È il risultato di anni di studio, impegno e passione, ma anche del lavoro che ogni giorno viene portato avanti nella nostra Scuola. A soli 14 anni Edoardo ha raggiunto un traguardo straordinario che lo colloca già tra i migliori giovani scacchisti italiani. Da oggi, davanti a lui, restano soltanto i due massimi titoli internazionali: Maestro Internazionale e Grande Maestro. Noi continueremo ad accompagnarlo nel suo percorso, aspettando con entusiasmo il momento in cui conquisterà la sua prima norma da Maestro Internazionale. Siamo certi che questo titolo rappresenti soltanto una nuova tappa del suo cammino”, commenta il presidente di Livorno Scacchi, Rino Sassi.

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