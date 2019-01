Edoardo è l’ultimo nato del 2018, Nicolò è il primo del 2019

L'ultimo cucciolo del 2018 pesa 2580 grammi ed è nato alle 22 del 31 dicembre. Il primo livornese è Nicolò, nato alle 19,30 del 1° gennaio. In provincia è Greta (nata a Piombino) la prima bimba del 2019

Mediagallery

Si chiama Edoardo, pesa 2580 grammi, ed è nato alle 22 del 31 dicembre del 2018 (nella foto principale in pagina insieme a mamma Emanuela e babbo Luca).

E’ lui l’ultimo livornese nato nell’anno ormai terminato da qualche ora. Si è fatto attendere, e non poco, il primo concittadino labronico di questo nuovo anno. Nicolò, bebè di 3360 grammi, è infatti nato alle 19,30 del 1° gennaio dopo una giornata di “calma piatta” in sala parto.

A vincere la “palma d’oro” per il primo parto di questo nuovo anno è invece il reparto di ostetricia dell’ospedale di Piombino dove, alle 9.58 del 1° gennaio, è nata Greta dal peso di 2980 grammi. Nella foto in pagina, sotto a quella principale (clicca sopra per ingrandirla), l’equipe medica protagonista del primo parto della provincia livornese di questo nuovo anno. E’ arrivato alle 14.10 del 1° gennaio all’isola d’Elba il piccolo Leonardo, primo elbano di questo 2019.

L’ospedale di Cecina invece chiude questo primo giorno di gennaio senza nascite.