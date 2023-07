Educazione ambientale, Comune e Aamps in tour negli stabilimenti balneari

Dal 7 luglio al 19 agosto i comunicatori di Aamps indirizzeranno la popolazione al corretto conferimento delle varie tipologie di rifiuti riciclabili consegnando i “mozzichini”. Nell'occasione si potrà prenotare il kit stoviglioteca

Comune di Livorno e Aamps sbarcano negli stabilimenti balneari del nostro litorale. Lo faranno dal 7 luglio al 19 agosto in un tour che punta ad intercettare migliaia di cittadini che scelgono il mare per trascorre in relax il proprio tempo libero. Con il coordinamento dell’uff. Ambiente del Comune di Livorno (progetto “Circle”), i comunicatori di Aamps indirizzeranno la popolazione al corretto conferimento delle varie tipologie di rifiuti riciclabili, sensibilizzandola al rispetto di poche regole ecologiche ma di grande impatto per la salvaguardia dell’ambiente. Gli operatori saranno disponibili a rispondere a ogni tipo di domanda su come effettuare al meglio la raccolta differenziata all’interno degli stabilimenti e nelle abitazioni e consegneranno i “mozzichini” per la raccolta dei mozziconi di sigaretta. Nell’occasione si potrà anche prenotare e fruire gratuitamente del kit “stoviglioteca”, composto da piatti e bicchieri lavabili e riutilizzabili da usare per le feste di compleanno all’aperto per ridurre i rifiuti e rispettare ancor di più l’ambiente. Aamps sarà anche a disposizione del personale lavorativo degli stabilimenti che potranno rivolgere direttamente all’azienda ogni tipo di domanda sul calendario dei ritiri, sulle modalità di raccolta e su quanto altro possa favorire l’impegno comune per cogliere i risultati sulla raccolta differenziata in linea con gli standard europei. “Con questo ulteriore impegno – spiega Giovanna Cepparello, assessora all’Ambiente del Comune di Livorno – diamo continuità ad un percorso di dialogo costante con i cittadini per coinvolgerli sempre di più in tutte quelle attività che puntano a tutelare e salvaguardare l’ambiente. Possiamo già anticipare che al termine del tour sugli stabilimenti balneari organizzeremo con le associazioni ambientaliste un clen up di grande respiro e di coinvolgimento dei cittadini volontari dedicato alla pulizia delle frazioni Boccale, Romito e Calignaia”. “Con i gestori degli stabilimenti balneari – aggiunge Raphael Rossi, amministratore Unico di AAMPS/RetiAmbiente – abbiamo avviato una proficua collaborazione che ci porterà ad intercettare ulteriori e significative quantità di rifiuti differenziati durante tutto il periodo estivo. Le attività di comunicazione dirette ai tanti frequentatori di queste meravigliose strutture ci sarà di ulteriore supporto per un coinvolgimento complessivo dei cittadini nelle migliori pratiche sul conferimento dei materiali da avviare a riciclo”.

Il calendario degli info point:

BAGNI PANCALDI

Venerdì 7 luglio 2023, dalle ore 15.30 alle 17.30

BAGNI PAOLIERI

Venerdì 14 luglio 2023, dalle ore 15.30 alle 17.30

BAGNI FIUME

Sabato 15 luglio 2023, dalle ore 10.00 alle 12.00

BAGNI ROGIOLO

Venerdì 21 luglio 2023, dalle ore 15.30 alle 17.30

BAGNI ONDE DEL TIRRENO

Sabato 22 luglio 2023, dalle ore 10.00 alle 12.00

BAGNI TIRRENO

Venerdì 28 luglio 2023, dalle ore 15.30 alle 17.30

BAGNI NETTUNO

Sabato 29 luglio 2023, dalle ore 10.00 alle 12.00

BAGNI ROMA

Venerdì 4 agosto 2023, dalle ore 15.30 alle 17.30

BAGNI SPIAGGETTA

Sabato 5 agosto 2023, dalle ore 10.00 alle 12.00

BAGNI SAMA

Venerdì 18 agosto 2023, dalle ore 15.30 alle 17.30

BAGNI LIDO

Sabato 19 agosto 2023, dalle ore 10.00 alle 12.00

