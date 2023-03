Effetto Venezia 2023, contest creativo dedicato alle scuole

Il concorso è articolato in due distinte sezioni, opere pittoriche e opere grafiche, e dedicato a rappresentare nelle forme ritenute più idonee e creative il rapporto tra Livorno e il Cinema

Nel contesto di Effetto Venezia 2023 – il cui tema è il Cinema e che si terrà dal 2 al 6 agosto – Fondazione Lem e la direzione artistica curata da Marco Bruciati lanciano un contest creativo aperto agli istituti scolastici della provincia livornese, con particolare riferimento agli indirizzi artistico, grafico e della comunicazione. Il concorso è articolato in due distinte sezioni, opere pittoriche e opere grafiche, e dedicato a rappresentare nelle forme ritenute più idonee e creative il rapporto tra Livorno e il Cinema.

Opere pittoriche. La sezione è prevista senza limiti di tecnica o formato, finalizzata alla selezione di elaborati che verranno esposti in specifica mostra per tutta la durata del Festival.

Opere di carattere grafico. La sezione è finalizzata alla realizzazione di locandine non ufficiali della manifestazione che, dopo specifica selezione, verranno pubblicate e valorizzate nelle settimane precedenti l’inizio del Festival sui canali social ufficiali di Effetto Venezia. Le immagini devono pervenire in formato 1080px X 1350px con un rapporto di 4:5, ovvero il formato social orizzontale più vicino a quello delle locandine cinematografiche. Le immagini dovranno prevedere il titolo dell’edizione 2023 (“Il cinema è la città”), il luogo e le date di svolgimento della manifestazione (Livorno, 2 – 6 agosto 2023) e i loghi di Comune di Livorno e Fondazione LEM.

Ai fini della selezione delle sole opere pittoriche è necessario inviare all’indirizzo del direttore artistico (m[email protected]) una foto che ritragga al meglio l’elaborato, indicare le dimensioni originali dello stesso e fare domanda di adesione al contest. Alla stessa mail possono essere richiesti i loghi per le opere grafiche ed eventuali chiarimenti. Tutti gli elaborati artistici (foto delle opere pittoriche e opere di carattere grafico) dovranno pervenire all’indirizzo indicato entro il 31 maggio 2023, in modo da poter comunicare agli istituti scolastici, per la fine delle attività didattiche del 10 giugno, quali saranno stati selezionati.

