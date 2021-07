Effetto Venezia: potenziata la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade

Da mercoledì 4 a domenica 8 agosto Aamps moltiplicherà i servizi a disposizione degli abitanti del quartiere Venezia e dei fruitori della manifestazione

Sono 32 punti di raccolta dei rifiuti, 7 eco-stazioni, 1 centro ambientale mobile, 1 info point, 1 eco-compattatore, 2 spazzatrici, 1 “T-riciclo” e decine tra autisti, raccoglitori, netturbini, presidianti e operatori della comunicazione continuativamente a disposizione dei livornesi e dei turisti. Sono i mezzi e il personale che AAMPS metterà in campo in occasione della manifestazione “Effetto Venezia” in programma dal 4 all’8 agosto nel quartiere omonimo. L’obiettivo, in accordo con l’Amministrazione Comunale, è di garantire l’erogazione dei servizi in essere affiancandoli ad altri servizi tarati sulla portata straordinaria dell’evento in termini di afflusso e frequentazione dei locali. “Lo sforzo che abbiamo chiesto ad AAMPS – commenta Giovanna Cepparello, assessore all’Ambiente del Comune di Livorno – è di grande portata perché rivolto ad una manifestazione che in pochi giorni richiamerà nel quartiere Venezia migliaia di persone. La raccolta dei rifiuti differenziati per gli abitanti del quartiere non sarà interrotta e terrà conto solo di alcuni piccoli accorgimenti sugli orari di esposizione del materiale. Per il resto – conclude Cepparello – confidiamo nella consueta collaborazione di cittadini e commercianti nel prestare la massima attenzione al corretto conferimento dei rifiuti differenziati avvalendosi delle numerose postazioni che saranno disponibili per l’occasione proprio durante gli orari serali”. “Il nostro intento – spiega Raphael Rossi, Amministratore Unico di AAMPS – è di garantire continuativamente il servizio di raccolta dei rifiuti differenziati e la pulizia di tutte le strade e piazze del quartiere a vantaggio sia di chi sarà occasionalmente in loco sia degli abitanti della Venezia e dell’area Pentagono. Per l’occasione mi preme rappresentare che tutte le sere saremo presenti in Piazza dei Legnami con il nostro Centro Ambientale Mobile. Si tratta di nuova piattaforma ecologica dove si potranno portare molteplici tipologie di rifiuti, come i piccoli rifiuti elettrici ed elettronici o gli oli vegetali e minerali, che solitamente si consegnano ai Centri di Raccolta. Entro la fine dell’anno – aggiunge Rossi – i cittadini potranno fruire del CAM in tutti quartieri secondo un calendario che presenteremo a breve”. AAMPS conferma che durante “Effetto Venezia” la raccolta differenziata dei materiali avverrà regolarmente secondo i giorni indicati nei tradizionali calendari di raccolta ma con l’orario anticipato alla mattina. In più verranno collocati numerosi punti di raccolta stradali, con contenitori di varie volumetrie, che potranno essere utilizzati esclusivamente dai commercianti e dai frequentatori della manifestazione.

Segue il dettaglio dei servizi che verranno erogati durante “Effetto Venezia”:

RACCOLTA PORTA A PORTA

Gli abitanti e i commercianti dell’area “PENTAGONO” dovranno attenersi alle seguenti indicazioni valide per i giorni 5 e 6 agosto:

5 AGOSTO

Utenze domestiche e Utenze non domestiche

l’esposizione della frazione INDIFFERENZIATO dovrà avvenire tra le ore 6.00 e le ore 8.00 (anziché in orario serale)

6 AGOSTO

Utenze domestiche utenze e Utenze non domestiche

l’esposizione della frazione CARTA-CARTONE dovrà avvenire tra le ore 6.00 e le ore 8.00 (anziché in orario serale)

Utenze non domestiche

l’esposizione della frazione MULTIMATERIALE dovrà avvenire tra le ore 6.00 e le ore 8.00 (anziché in orario serale)

RACCOLTA STRADALE

Durante gli orari serali della manifestazione i frequentatori e i commercianti potranno avvalersi di:

N. 6 punti di raccolta per organico, multimateriale, carta-cartone, indifferenziato con volumetrie dei contenitori da 120 lt.

– Via della Madonna (ang. Scali del Pesce)

– Via Carraria (ang. Via del Porticciolo)

– Via della Venezia (ang. Scali Rosicano)

– Via della Venezia (ang. Via degli Ammazzatoli)

– Piazza dei Legnami (ang. Via San Marco)

– Piazza dei Domenicani (ang. Scali del Rifugio)

N. 12 punti di raccolta per organico, multimateriale, carta-cartone con volumetrie dei contenitori da 120 lt.

– Scali del corso (ang. Scali Finocchietti)

– Via della Venezia (ang. Scali degli Isolotti)

– Scali Rosciano (ang. Via delle Acciughe)

– Viale Caprera (ang. Via dell’Acciughe)

– Piazza Luogo Pio

– Via Borra (ang. Via Traversa)

– Scali del Monte Pio

– Via San Marco (ang. Via del Toro)

– Via del Forte San Pietro

– Via dei Bottini dell’Olio (ang. Via Forte San Pietro),

– Via dei Bottini dell’Olio (ang. Viale Caprera)

– Scali del Refugio (ang. Via Santa Caterina).

N. 7 eco-stazioni per multimateriale, carta-cartone, indifferenziato, organico con volumetrie dei contenitori da 120 lt.

– Piazza Garibaldi

– Piazza della Repubblica (2)

– Via Borra (2)

– Via della Venezia

– Scali Rosciano

N. 12 punti di raccolta (prossimità con i varchi di accesso regolamentati) organico, multimateriale, carta-cartone, indifferenziato, vetro con volumetrie dei contenitori da 240 lt.

– Via della Cinta estera (2)

– Piazza Anita Garibaldi

– Scali delle Ancora

– Via del Porticciolo

– Via degli Avvalorati (4)

– Piazza della Repubblica (2)

– Scali del Pontino

Saranno collocati anche n. 4 punti di raccolta a disposizione degli operatori di AAMPS per il trasferimento delle frazioni organico, multimateriale, carta-cartone, indifferenziato con volumetrie dei contenitori da 2.400 lt. e 3.200 lt. (Via della Cinta Esterna – lato benzinaio, Via della Cinta Esterna – prossimità accesso area “Santa Trinita”, Scali del Pontino – ang. Dogana d’Acqua, Via degli avvaloratoti – ang. Via della Madonna). In più sarà collocato n. 1 compattatore a disposizione degli operatori di AAMPS e AVR per il trasferimento della frazione indifferenziato (Via della Cinta Esterna).

PULIZIA DI STRADE E PIAZZE

Dalle ore 19.00 sarà avviato il presidio delle aree dove è previsto il maggior afflusso di persone e, al contempo, le prime attività di spazzamento manuale e vuotatura con cambio dei sacchi ai cestini e ai contenitori. Dopo le ore 24.00 tutte le arterie del quartiere saranno interessate sia da spazzamento manuale che da spazzamento meccanizzato. Al termine dell’evento tutto il quartiere Venezia sarà interessato anche dal lavaggio stradale.

CENTRO AMBIENTALE MOBILE

Il CAM è una piattaforma ecologica itinerante fornita di pannelli fotovoltaici che AAMPS presenterà per la prima volta alla città in occasione di “Effetto Venezia”. I cittadini potranno cogliere l’occasione per portarci i seguenti rifiuti: TV e monitor a schermo piatto fino a 21 pollici (non a tubo catodico), elettronica di consumo (es. esempio: telefonini, tablet, computer, aspirapolveri, asciugacapelli, ventilatori), lampadine a basso consumo, neon, lampade fluorescenti e lampade a LED, oli vegetali e minerali, toner, cartucce per stampanti, pile e bombolette. Il CAM diventerà operativo a disposizione dei cittadini entro la fine del 2021.

CONTROLLO DEL TERRITORIO

A supporto della Polizia Municipale l’evento sarà presidiato da un Ispettore Ambientale che vigilerà sul corretto conferimento dei rifiuti e sarà disponibile per dare informazioni sui servizi erogati.