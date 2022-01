Effusioni a scuola, la scuola ha aperto un’istruttoria dopo un video diventato virale nelle chat

Sono finiti in un video, diventato virale nelle chat, uno studente e una studente intenti in effusioni davanti alla finestra all’interno di una scuola superiore della città. Contattata da QuiLivorno.it la mattina del 15 gennaio, la dirigenza scolastica fa sapere che si è immediatamente attivata con approfondimenti tesi a fare luce su quello che è realmente successo aprendo una istruttoria, oltre che per tutelare i due giovani. Il video, girato all’esterno della scuola, è al vaglio della polizia postale che ha avviato una indagine sull’accaduto.