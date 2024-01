Election day, 8 e 9 giugno al voto per europee, regionali e amministrative

Il Consiglio dei Ministri, nella giornata di mercoledì 25 giugno ha dato il via libera all'election day nel weekend dell'8 e del 9 giugno 2024 per accorpare così le elezioni europee, regionali e amministrative

La notizia è di qualche ora fa. Il Consiglio dei Ministri, nella giornata di mercoledì 25 giugno ha dato il via libera all’election day nel weekend dell’8 e del 9 giugno 2024 per accorpare così le elezioni europee, regionali e amministrative. A Livorno si voterà quindi per eleggere il sindaco e per il rinnovo del Parlamento Europeo. In caso di ballottaggio, per le comunali, si tornerà alle urne dopo due settimane.

Altro provvedimento annunciato è quello del via libera al terzo mandato per i sindaci dei Comuni da 5mila a 15mila abitanti.

In Toscana il voto per rinnovare la giunta regionale e il governatore è invece previsto nel 2025.

