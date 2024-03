Eleonora a Livorno il 16 marzo: “Grazie per tutto il calore”

La vincitrice di MasterChef 13 verrà in città a presentare il libro di ricette "Laboratorio di sapori" e intanto si racconta in una intervista: "Non mi sarei mai aspettata un calore del genere, è stato e continua ad essere bellissimo, grazie Livorno e Collesalvetti. Mi sono iscritta da sola non ci ho pensato molto, ho improvvisato. Progetti futuri? Vedremo. Quando questa "giostra" si calmerà ci penserò"

“Verrò a presentare il mio libro di ricette “Laboratorio di sapori” a Livorno sabato 16 marzo! In generale torno spesso a Livorno a trovare i parenti”. A dirlo in esclusiva a QuiLivorno.it nel corso di una intervista è Eleonora, la vincitrice di MasterChef Italia 13, il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy (che ringraziamo per la disponibilità), sempre disponibile on demand.

Chi ti ha iscritto a MasterChef oppure è stata una tua decisione?

Mi sono iscritta da sola a MasterChef Italia 13 ma il termine “decisione” forse non è appropriato. Non ci ho pensato molto, ho improvvisato. E’ stato quasi un caso. Non avevo la minima idea di cosa

stessi facendo e sicuramente non mi aspettavo di entrare, eppure…

Vuoi ringraziare e salutare il pubblico social livornese e colligiano che ti ha sostenuto? Solo sulla pagina di QuiLivorno.it il post Fb della tua vittoria ha raggiunto i 2.5k

Certo che li saluto! Non mi sarei mai aspettata un calore del genere,

é stato e continua ad essere bellissimo, grazie ❤

Com’è cambiata la tua vita?

Beh la mia vita é cambiata di sicuro. Non so ancora bene come, è tutto

in divenire. Sicuramente per ora posso dire che non sono ancora riuscita

a prendermi una giornata per preparare qualcosa di buono ai miei amici,

sono sempre un po’ a correre qua e là… però mi sto divertendo un sacco,

é tutto nuovo e stimolante!

Cosa ti piace mangiare quando gli altri cucinano per te?

Quando gli altri cucinano per me? Mi piace tutto.. é fichissimo assaggiare le zuppe degli altri (ognuno ha una sua

zuppa come cavallo di battaglia).

Aprirai mai un ristorante nei dintorni di Livorno/Collesalvetti?

Non saprei, è tutto così nuovo e veloce che per il momento preferisco

concentrarmi su tutto quello che il vortice MasterChef sta muovendo

nella mia vita. Quando questa “giostra” si calmerà penserò ai miei progetti futuri.

