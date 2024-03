Eleonora ricevuta dal sindaco

La vincitrice di MasterChef Italia 13 ricevuta dal sindaco stamattina. A conclusione dell’incontro, Salvetti ha donato ad Eleonora un libro sulla storia del cacciucco e il volume prodotto dal Comune che si chiama Ricette di Cittadinanza dove grazie al cibo si evidenza l’anima oggi multiculturale di Livorno. Nata a Livorno e cresciuta a Collesalvetti, Eleonora attualmente è in tour in tutta Italia tra firmacopie del suo libro di ricette e interviste in ogni dove (“non ce la faccio nemmeno a dormire né a mangiare in questo periodo”). Il volume Ricette di Cittadinanza, realizzato dall’ufficio Stato Civile del Comune, è frutto di uno scambio culturale che si è concretizzato nella proposta ai tanti cittadini stranieri che chiedono di diventare italiani, di mettere a disposizione le ricette di cucina più rappresentative dei loro paesi di origine. Ricette messe a confronto e a “incontro” con quelle tipiche livornesi, dal ponce al 5&5. Una raccolta di piatti quindi che raccontano tante culture, auspicio per una convivenza sempre più felice tra vecchi e nuovi italiani.

