Elezioni dei Comitati Soci di Unicoop Tirreno. Chiamati al voto circa 500mila soci

Si potrà votare nei 96 punti vendita Unicoop Tirreno, presenti in Toscana, Umbria e Lazio, dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00

Tre giorni di votazioni per i soci di Unicoop Tirreno. Dal 17 al 19 novembre i circa 500mila soci di Unicoop Tirreno saranno chiamati ad eleggere i nuovi Comitati dei Soci. Si potrà votare nei 96 punti vendita Unicoop Tirreno, presenti in Toscana, Umbria e Lazio, dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00.

I Comitati Soci Coop sono gruppi di soci volontari che supportano la Cooperativa, insieme alle associazioni e alle istituzioni del territorio, nell’organizzare nella comunità di riferimento progetti di solidarietà, tutela dell’ambiente, diffusione della cultura, dell’etica, della legalità e del consumo sostenibile.

I soci di Unicoop Tirreno sono suddivisi a livello territoriale in 22 Sezioni soci, ognuna delle quali è composta da uno o più Comitati Soci, per un totale di 331 soci eletti dalla base sociale, che durano in carica 3 anni.

Per votare basterà presentare la propria tessera Socio Coop ed essere iscritti da almeno tre mesi; ogni socio voterà i candidati della lista della sua Sezione di appartenenza.

Tutte le info su unicooptirreno.it/elezioni2022

“Siamo molto soddisfatti del numero di autocandidature ricevute – dichiara il vice Presidente e Direttore soci e comunicazione di Unicoop Tirreno, Massimo Favilli – Grazie al coinvolgimento delle persone la Cooperativa può continuare a svolgere il proprio ruolo nelle comunità e confidiamo nelle proposte e azioni che ci arriveranno dai comitati. Ringrazio tutti coloro che si sono messi in gioco e che considerano la cooperazione una ricchezza e una crescita per la società”.

Unicoop Tirreno, fondata nel 1945 a Piombino (LI), è presente oggi con 96 punti vendita in Toscana, Lazio ed Umbria: è una delle sette grandi cooperative di consumo italiane, sotto l’insegna Coop, con circa 500mila soci e 3.500 dipendenti. Il suo fatturato nel 2021 è stato di 852,2 milioni di euro.

