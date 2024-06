Elezioni. Europee, in città PD al 36,32%, FDI al 20,87%, M5S al 12,33%. Dalle 14 spoglio live delle amministrative

Clicca qui per i risultati delle Europee. Dalle 14 lo spoglio in tempo reale delle amministrative.

Terminato lo spoglio delle Europee. L’affluenza è stata bassa: 56,41%. A Livorno il Partito Democratico risulta quello più votato con 26.043 voti pari al 36,32 % delle preferenze. A seguire il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, con il 20,87% (14.965 voti). Terzo partito più votato per il Parlamento Europeo in città è stato il Movimento 5 Stelle che ha raccolto 8.839 voti pari al 12,33 %. Alleanza Verdi e Sinistra ha raccolto 6.266 preferenze per un totale dell’8,74%. A seguire Lega Salvini Premier con il 5,43% (3.892 voti raccolti). A ruota la lista Pace Terra Dignità con il 4,02% (2.885 voti). Forza Italia ha raccolto il 3,92% delle preferenze espresse pari a 2.811 voti nelle urne. Stati Uniti D’Europa (Renzi-Bonino) 2.402 per il 3,35 %. Il resto sotto al 3%.

Oggi, lunedì 10 giugno, dalle 14, lo spoglio live dei voti delle amministrative. L’affluenza per le amministrative è stata del 55,13%.

