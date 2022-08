Elezioni, in onda su La7 un servizio dedicato a Livorno e Pisa

Nella foto un fermo immagine del servizio andato in onda su La7 il 10 agosto

A L'aria Che Tira Estate su La7 il 10 agosto è andato in onda il servizio "Pisa contro Livorno, ma unite a sinistra" sulla questione del collegio uninominale "U02" al Senato che il 25 settembre vedrà i cittadini di Livorno e Pisa votare insieme per un solo senatore

Con la riforma del taglio dei parlamentari, in seguito alla vittoria del “si” al referendum del settembre 2020, sono stati ridisegnati i collegi in tutte le circoscrizioni regionali. Così alle prossime elezioni politiche del 25 settembre in Toscana i nuovi collegi uninominali per il Senato saranno quattro e uno di questi collegi vedrà Livorno e Pisa… unite. I cittadini aventi diritto al voto di Livorno e Pisa saranno cioè “uniti” nella scelta di un senatore da mandare in Parlamento (per quanto riguarda invece la Camera i livornesi e solo i livornesi saranno chiamati a eleggere un deputato). Si perché il cosiddetto “U02” aggrega tra loro i comuni di Viareggio, Camaiore e Massarosa e, appunto, il territorio delle province di Livorno e di Pisa. Su questo quadro a L’aria Che Tira Estate su La7 il 10 agosto è andato in onda il servizio “Pisa contro Livorno, ma unite a sinistra”. Nel servizio vengono intervistati cittadini livornesi (“era meglio indossare la bandana bianca come sfottò a Berlusconi o essere nel collegio uninominale con i pisani”, chiede l’inviata ad un livornese ad Acquaviva) e pisani e tra i cittadini livornesi ci sono anche i comici Claudio Marmugi, Stefano Santomauro, Paolo Migone e personalità delle Fondazioni come Mario Menicagli della Fondazione Goldoni e Claudia Pavoletti della Fondazione Lem. Per la cronaca, in totale in Toscana saranno eletti 24 deputati e 12 senatori.

Condividi: