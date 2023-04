Elezioni Rsu in Poste Italiane, straordinaria vittoria della Slp Cisl

Paolo Panattoni segretario generale Slp Cisl di Livorno

Sul territorio di Livorno nelle elezioni del 2012, su 11 seggi da attribuire ne avevamo presi 5, oggi su 11 seggi Rsu da attribuire ne abbiamo presi 7 e 2 RlsS. Un risultato storico mai raggiunto da quando s’indicono le Rsu.

La Slp Cisl ha vinto in maniera eclatante le elezioni del 28 e 29 marzo 2023 per le Rsu in Poste Italiane, un risultato che ripaga del lavoro svolto con serietà, disponibilità e dedizione in tutti questi anni, un risultato dedicato ai lavoratori.

“ E’ la prima volta – dichiara Paolo Panattoni segretario generale Slp Cisl di Livorno – che affronto questo importante appuntamento, ed è stato carico di momenti intensi perché è il maggiore esercizio di democrazia da parte dei lavoratori. Ringrazio tutte le persone che hanno creduto in noi e ci hanno dato il loro supporto votandoci. Ringrazio la commissione elettorale insediata in Filiale per un mese, per il lavoro svolto con impegno e grande senso di responsabilità. Ringrazio tutti coloro che si sono resi disponibili sui seggi fissi e mobili, ed anche le persone che hanno girato nei centri e negli uffici e si sono messi in gioco.”

“Con il 57,36% la Slp Cisl di Livorno si attesta ad essere il primo sindacato sul territorio – continua Paolo Panattoni – ed è un risultato che premia il lavoro costante, paziente ed appassionato di tutti i nostri delegati sul territorio, allo stesso tempo ci carica di una grande responsabilità nei confronti dei lavoratori, la promessa è che da oggi il nostro impegno sarà ancora maggiore, così come la vicinanza a loro ed ai loro problemi. Ringraziamo la Segreteria Nazionale che ci ha supportato per tutto tempo con mezzi e formazione, un altro ringraziamento alla Segreteria Regionale per esserci sempre stata”.

A livello Regionale è stato raggiunto il 51% di preferenze, nel 2012 eravamo giunti al 45,74% conseguendo la maggioranza assoluta, così come a livello Nazionale è stato raggiunto il 54%, a fronte del 47% del 2012.

Un grande risultato, derivante dal lavoro proficuo e concreto di tutti, un sindacato il nostro che mette sempre al centro il lavoro delle persone e l’unicità aziendale.

“Auguro a tutti noi un buon lavoro, Rsu ed Rls, sempre più carichi di responsabilità per continuare con impegno a tutelare coloro che rappresentiamo”, così conclude il segretario generale della Slp Cisl di Livorno.

