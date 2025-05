Elisa Spagnoli, l’artista livornese esporrà all’Ateneo de Madrid e alla London Art Biennale

Elisa Spagnoli, artista livornese pluripremiata e dallo stile che varia a seconda di ciò che desidera trasmettere, torna a far parlare di sé

di Martina Romeo

Elisa Spagnoli, artista livornese pluripremiata e dallo stile che varia a seconda di ciò che desidera trasmettere, torna a far parlare di sé. Amante dell’arte sin da bambina, la giovane Elisa si diploma all’Istituto d’Arte Passaglia di Lucca nella sezione di decorazione plastica, per poi non smettere mai di approfondire gli studi artistici. Durante il periodo di studi ha l’occasione di conoscere il noto pittore labronico Ferruccio Mataresi, il quale avrà un’importante influenza nel suo percorso artistico. “Ho avuto l’onore di conoscere il maestro Ferruccio Mataresi – ha raccontato Spagnoli – e, a parte gli studi, ho avuto l’occasione di frequentare anche lo studio del maestro, dove ho imparato il disegno accademico e le basi del colore. La preparazione a tutto tondo di quella che è la tecnica del disegno e della pittura”. Insieme di studi che ha portato a un lavoro da restauratrice archeologica, con conseguenti trasferimenti fuori Livorno: “gli studi nell’ambito del restauro mi hanno portata a vivere a Roma, dove ho continuato a disegnare e a frequentare gallerie, concomitando lo studio della pittura con quello del restauro”.

Quest’ultimo, utile non solo per il restauro di dipinti murali ma anche per collaborazioni passate come, per citarne alcune, quella con la Sapienza di Roma e con i Musei Vaticani. Ed è proprio grazie a queste esperienze passate così diverse tra loro, quasi fuorvianti per il suo lavoro attuale, che, ad oggi, l’arte di Elisa non segue uno stile specifico, ma prende ispirazione da tutto ciò che può essere osservato – una delle sue attività preferite – e reinterpretato con un occhio diverso, spesso sublimato dalle sue stesse percezioni.

Adesso Elisa Spagnoli abita vicino Nugola, in aperta campagna, e continua il suo lavoro da artista contemporanea. Quella che verrà sarà un’estate ricca di orgoglio e importanti appuntamenti per l’artista livornese. La pittrice sarà infatti impegnata in una serie di note esposizioni, tra le quali si annoverano il premio globale Tartget Painting Prize presso l’Ateneo di Madrid, dal 5 al 13 giugno, con la sua opera finalista “L’Albero” e la VII edizione della London Art Biennale, dal 16 al 20 luglio, presso il Chelsea Old Town Hall, dove Spagnoli esporrà “Il sogno condiviso”, selezionato insieme ad altri 350 talenti internazionali da una giuria guidata da Peter Gagliardi e composta da importanti critici e conoscitori dell’arte. Da evidenziare è, inoltre, la sua presenza in occasione del “Forno Project”, progetto della Galleria Fidanda curato da Sara Bernhardt Poli, dal 13 giugno nella Sala del Forno in Fortezza Nuova. Un progetto realizzato in collaborazione con Paolo Netto e Antonio Vinciguerra, artista di avanguardia e altra personalità chiave nella carriera lavorativa della Spagnoli, conosciuto nel 2023. “Il 2023 per me è stato un anno di grande soddisfazione, non solo in termini personali ma anche lavorativi. – ha tenuto a sottolineare l’artista – In quell’anno è stata organizzata, grazie al patrocinio del Comune di Livorno e delle Autorità Portuali, all’interno delle sale della Fortezza Vecchia, una mia mostra personale, presentata dalla storica dell’arte e architetta Velia Gini Bartoli. Un vero e proprio fiocco rosso di conferma di quello che è stato il mio percorso artistico fino ad oggi. Qui ho avuto un regalo dalla vita, poiché proprio durante la mostra è venuto a conoscermi il maestro Antonio Vinciguerra, persona con la quale è poi nata un’amicizia che mi ha portata a esporre insieme a lui a Villa Cristina e che mi porterà a essere presente con lui alla mostra “Forno Project” in Fortezza”.

Dei traguardi importantissimi ma che, per Elisa, oltre alla grande soddisfazione, rappresentano dei nuovi punti di partenza: “mi fa piacere vedere il mio lavoro così apprezzato, – ha affermato Spagnoli riguardo a tutti gli ‘appuntamenti’ estivi che l’attendono – tutto questo non fa altro che consolidare la mia voglia di non fermarmi e andare sempre avanti”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©