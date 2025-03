Elisabetta, mamma di tre figlie e poliziotta all’Urp della Questura

Ringraziamo per la disponibilità Elisabetta, che ha accettato di raccontarsi nel giorno della Festa delle Donne, e il ministero dell'Interno tramite il questure Stellino che l'ha autorizzata

“La mia soddisfazione più grande è quando mi dicono: “Grazie, gentilissima”. E’ una gratificazione pazzesca”. Una divisa che Elisabetta Rossi, 45 anni, ha deciso di indossare lasciando il precedente lavoro dopo la scomparsa del fratello poliziotto Gabriele Rossi sovrintendente capo caduto in servizio il 26 settembre 2008 a Casapesenna (Caserta) durante un inseguimento. Ringraziamo per la disponibilità Elisabetta, che ha accettato di raccontarsi nel giorno della Festa delle Donne, e il Ministero dell’Interno tramite il questore di Livorno Giuseppina Stellino che l’ha autorizzata.

Originaria di Sassuolo, Elisabetta fino al 1999 ha vissuto con i genitori a Livorno – dove il padre incursore si era trasferito di stanza con il reggimento del Col Moschin – e prima di intraprendere la carriera da poliziotto in seguito alla scomparsa del fratello ha lavorato per 13 anni come corrispondente commerciale del mercato estero per una ditta di ceramica emiliana. Parla 3 lingue straniere fluentemente – inglese, spagnolo, francese – ed è mamma di tre figlie: Rebecca di 19 anni, Michela di 14 e Vittoria di 10. In polizia dal 2012, l’assistente tecnico è a Livorno dal 2019 e da marzo 2022, dopo tre anni all’ufficio immigrazione, è addetta all’Urp della Questura di Livorno. “Sono entrata nel 2012 quando Rebecca e Michela all’epoca avevano rispettivamente 6 e 2 anni, poi nel 2014 è arrivata Vittoria” prosegue Elisabetta che entrando nel merito della sua professione racconta: “E’ un impiego che mi piace molto perché, lo dico da utente, è bello sapere che oggi, in un mondo vincolato dalla tecnologia, c’è qualcuno che con competenza, gentilezza e sorriso può indirizzarti nell’ufficio giusto e aiutarti a risolvere le pratiche. Ed è quello che credo di fare io qui allo sportello oppure al telefono. Telefonate di ogni genere, a volte solo di sfogo da parte di persone alcune delle quali poi riattaccano dicendo: “Grazie per il suo tempo”. Ricordo con affetto il pianto di ringraziamento di una signora. Ecco, non sono una poliziotta “operativa” delle volanti ma a mio modo credo di dare anch’io lustro alla divisa e supporto al cittadino“. Ricordiamo che l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della questura di Livorno è aperto dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 12.30.

