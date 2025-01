Emanuele, livornese a New Orleans: “Eravamo nella via dell’attentato”

“Abbiamo cenato in Bourbon Street, nel quartiere dove poi c’è stato l’attentato”. A parlare è Emanuele, livornese, che si trova in vacanza con amici a New Orleans dove alle 3.15 locali (le 10.15 in Italia del 1 gennaio) c’è stato un attentato in cui hanno perso la vita dieci persone e una trentina sono rimaste ferite come si apprende dai quotidiani online italiani. “Dopo aver cenato in uno dei locali della strada siamo andati verso il fiume Mississipi per vedere i fuochi d’artificio – racconta Emanuele che ringraziamo per la disponibilità – e poi avevamo deciso di ritornare in Bourbon Street per proseguire la serata di Capodanno. Abbiamo trovato la strada con le forze dell’ordine agli incroci. Stavano svolgendo normali controlli. Non sappiamo perché, ma non era per quanto accaduto poiché l’attentato si sarebbe verificato più tardi. Sto bene, stiamo bene e ci è andata bene”.

