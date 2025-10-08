Emanuele Rossi riconfermato presidente del Conservatorio Mascagni

La riconferma, per il triennio 2025/2028, si colloca nel segno della continuità, dopo il rinnovo del mandato del direttore Federico Rovini

Con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, il prof. Emanuele Rossi è stato nominato Presidente del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno per il triennio 2025/2028. La riconferma, a seguito del triennio di presidenza 2022/2025, si colloca nel segno della continuità, dopo il rinnovo del mandato del direttore Federico Rovini. Anche il Consiglio di Amministrazione risulta inoltre in larga parte confermato, con Simone Pesi (in rappresentanza degli studenti) e l’avvocato Leonardo Biagi (in qualità di componente esperto in amministrazione nominato dal MUR). L’unica novità riguarda la professoressa Fulvia Bertoli, in rappresentanza dei docenti, che va a sostituire il professor Stefano Galli, giunto al termine della sua carriera accademica. Il CdA è pertanto pienamente operativo e valido, e potrà essere integrato da ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro dell’Università e Ricerca su designazione di enti che contribuiscano al finanziamento o al funzionamento del Conservatorio. Nel corso del mandato appena concluso, il Presidente Rossi ha contribuito in maniera decisiva a rafforzare la rete di relazioni istituzionali del Conservatorio, consolidando collaborazioni con la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore Sant’Anna, l’Università di Pisa, gli altri tre Conservatori toscani (Firenze, Lucca e Siena) e numerose realtà culturali e istituzionali della città e della regione. Ha favorito la realizzazione di dottorati di ricerca e contribuito all’acquisto del Teatro Lazzeri.

La dichiarazione

“La mia riconferma – afferma il presidente Rossi – rappresenta un segno di fiducia che intendo onorare con rinnovato impegno. Il Conservatorio Mascagni deve continuare a essere un luogo di formazione di eccellenza, aperto al dialogo con le istituzioni, con il territorio e con la comunità internazionale. Il futuro ci chiama a nuove sfide, da affrontare in piena sinergia con la governance e con l’intera struttura del Conservatorio, insieme al corpo docente e alle studentesse e agli studenti che scelgono il Mascagni come punto di riferimento per la loro formazione musicale accademica”.

Le priorità

Sul piano infrastrutturale, la priorità del prossimo triennio che il presidente Rossi intende portare avanti è legata all’intervento di riqualificazione del Teatro Lazzeri, fondamentale per dotare l’Istituto di uno spazio di produzione e formazione musicale all’altezza delle esigenze didattiche e artistiche. Parallelamente, resteranno centrali l’impegno per la crescita di nuovi talenti e l’apertura internazionale: ne è testimonianza la recente partecipazione di quattro allievi del Mascagni nell’Orchestra dei Conservatori italiani che si è esibita lo scorso 17 settembre al Padiglione Italia dell’Expo 2025 di Osaka. Tra le priorità del prossimo triennio figurano anche il potenziamento delle attività di terza missione, un deciso investimento nell’innovazione e nella digitalizzazione dei servizi e della didattica – già avviato con la recente riorganizzazione delle piattaforme di comunicazione esterne, sia social che web – e la valorizzazione dei percorsi di alta formazione e ricerca, con particolare attenzione ai Dottorati.

Il profilo

Costituzionalista di fama nazionale e internazionale, Emanuele Rossi è professore ordinario di Diritto costituzionale alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, dove ha ricoperto numerosi incarichi (Vice Direttore, Preside della Classe accademica di Scienze sociali, Direttore dell’Istituto Dirpolis, Pro Rettore Vicario). Autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche, relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali, è stato membro del Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti ed attualmente è Presidente dell’Associazione Gruppo di Pisa, cui aderiscono circa 500 studiosi di diritto costituzionale. Ha svolto incarichi istituzionali in organi di rilievo, tra cui la Corte costituzionale, il Ministero della Sanità, l’Agenzia nazionale delle Onlus e comitati etici e scientifici in ambito accademico e sanitario.

