Emergenza Marocco. La Misericordia di Castagneto scende in campo con una raccolta di materiale

Per qualsiasi informazione è possibile contattare i numeri: 0565-76.36.44 oppure il mobile 347.45.17.547

La Misericordia di Castagneto Carducci, in seguito al terremoto che ha colpito duramente e ha devastato il Marocco, sta organizzando una raccolta di materiale medico d’urgenza.

Tutte le donazioni potranno essere portate nella sede in via Umberto I 41, dalle 9 alle 13 ogni mattina.

“Serve – fanno sapere dalla Misericordia – per un corretto conferimento del materiale, di attenersi a quanto indicato nella locandina. Per il momento non servono né cibo né vestiario. L’appello è rivolto anche alle farmacie, alle altre Misericordie, alla Croce Rossa e Pubbliche Assistenze della zona e non che vogliono partecipare alla raccolta”.

