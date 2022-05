Emirati Arabi Uniti, opportunità e criticità. Venerdì 13 webinar CCIAA gratuito

Venerdì 13 maggio alle 10 webinar gratuito su piattaforma zoom. Per partecipare occorre iscriversi al link che trovate qui

Nell’ambito delle attività per la promozione dell’internazionalizzazione delle imprese e la creazione di nuove opportunità sui mercati stranieri, la Camera di commercio della Maremma e del Tirreno ha organizzato per venerdì 13 maggio un webinar gratuito su piattaforma zoom: il seminario ha lo scopo di presentare il paese degli Emirati Arabi Uniti, affrontando temi quali l’interscambio commerciale con l’Italia, l’analisi dei settori merceologici più attivi, compreso il mercato immobiliare, la presentazione delle opportunità di business offerte da Expo Dubai e dei servizi della CCIEE emiratina. Verrà inoltre fatta una disamina degli aspetti legali, fiscali, societari e contrattuali degli EAU e presentata la storia di un’esperienza imprenditoriale di successo. Per partecipare occorre iscriversi al seguente link:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_C8vhw1puR9atrOk-5QEd_w