Emma conquista l’oro ai Games of Rome di pattinaggio artistico

Emma Falleni, classe 2016, pattinatrice della Polisportiva La Rosa Livorno, ha conquistato un bellissimo oro incantando il pubblico con un programma tecnico di elevato livello per la sua tenera età sulle note di "Un poco loco"

L’ASD Pian Due Torri Pattinaggio e l’ASD Pattinaggio Roma in collaborazione con FISR Lazio, dietro autorizzazione di World Skate e FISR, organizzano la seconda edizione dei Games of Rome (12° Trofeo Internazionale ROMA) che si svolgeranno su diversi impianti sportivi romani dal 29 febbraio al 3 marzo 2024. Venerdì 1 marzo Emma Falleni, classe 2016, pattinatrice della Polisportiva La Rosa Livorno, ha conquistato un bellissimo oro incantando il pubblico con un programma tecnico di elevato livello per la sua tenera età sulle note di “Un poco loco” tratto dal film Coco. Grande soddisfazione per la sua allenatrice Cinzia Savi che l’ha accompagnata in gara dopo averla preparata insieme al preparatore atletico della nazionale Andrea Bientinesi, alla coreografa Bardi Viola, Linda Mattei e tutto lo staff tecnico della Polisportiva La Rosa. La partecipazione a questo importante trofeo Internazionale di Roma non era scontata, si legge in un comunicato della Polisportiva La Rosa Livorno, men che mai il fantastico risultato ottenuto. Emma pattina da soli due anni e mezzo ma sta già dimostrando ad ogni occasione di aver scelto lo sport adatto a lei che con grande passione, stile e tenacia pratica quotidianamente senza sentire mai la fatica ma sorridendo al grande divertimento che prova. Brava Emma.

