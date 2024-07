Emma e Tommaso campioni italiani di hip hop

Gli atleti della Livorno Danza Maestra Filippi hanno trionfato in coppia al campionato italiano Coni e Fisdem di danza sportiva. Il bottino per la società del Circolo La Rosa è stato ricchissimo con 5 ori, 4 argenti, 6 bronzi e 7 semifinali. Per Emma titolo italiano anche nella battle e nell'hip hop solo. Oro anche per Samuele e Rebecca nella street dance show e oro per Indya nell’assolo hip hop. Ora il mondiale

Trionfo a Rimini per gli atleti della Livorno Danza Maestra Filippi al campionato italiano Coni e Fisdem di danza sportiva. Il bottino per la società del Circolo La Rosa è stato ricchissimo con 5 ori, 4 argenti, 6 bronzi e 7 semifinali. Tre titoli tricolori sono arrivati da Emma Gallupi nella battle, hip hop solo e duo in coppia con Tommaso Ricci, che oltre a guadagnare il titolo di campione italiano si è classificato al terzo posto nel singolo. Un’altra medaglia d’oro è stata vinta da Samuele e Rebecca Monticelli nella disciplina street dance show, condita dal quarto posto in finale anche nel duo hip hop. Titolo di campionessa italiana pure per Indya Pardini nell’assolo hip hop. Si sono invece laureate vice campionesse italiane Greta Spagnoli, Eleonora e Agata Philippe. Quinta posizione per Francesco Mazzoni, che ha conquistato il bronzo in coppia con Greta Spagnoli. Gli altri terzi posti sono arrivati dal duo Aurora Volpi e Giulia Ferretti e da Andrea Riola sia nel singolo che nel duo insieme a Elisa Martini. Bronzo pure per la crew Big Smile con Tommaso, Emma, Agata, Dafne, Aurora e Giulia. Ottimo il quinto posto di Giulia Ferretti, come anche il bel sesto posto finale per la crew Ankemenux, formata da Mariaelisa Celeste, Alice Olmi, Eleonora Philippe e Greta Spagnoli. Hanno gareggiato e ben figurato anche Chiara Fraschi, Anna Gradassi, Clara Granata, Sofia Pierdomenico e Adele Vinciguerra. Adesso gli atleti della Livorno Danza Maestra Filippi sono pronti a ripartire più forti di prima in vista del Mondiale che si disputerà nel mese di ottobre.

