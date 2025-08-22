Emma entra alla prestigiosa accademia francese di danza

Foto inviata dalla mamma che ringraziamo per la disponibilità

Emma Trovarelli, 13 anni, ha ottenuto una borsa di studio al 100% alla prestigiosa Accademia francese di Cannes Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower. La mamma: "Danza e scuola? Ogni tanto capita che studi in macchina durante i viaggi e a volte la mattina si alza alle 6 per ripassare. Io da anni la seguo in ogni dove, l’ho sempre supportata"

Un’altra notizia arriva dalla danza livornese. Emma Trovarelli, 13 anni, ballerina di danza classica contemporanea e jazz, ha ottenuto una borsa di studio al 100% alla prestigiosa Accademia francese di Cannes Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower. Allieva di danza del Centro Studi Armonia Danza di Martina Cecchini e di Daw Dance at Work di Firenze, Emma si prepara a vivere questa nuova avventura dopo tante altre esperienze di livello nonostante la sua età: “In questi anni – spiega la mamma Jennifer, che ringraziamo per la disponibilità – ha avuto molte occasioni. Per due anni è stata protagonista del Carla Fracci Mon Amour interpretando Carla bambina e vincitrice del premio Carla Fracci, spettacolo con ballerini di fama mondiale dei vari teatri come La Scala di Milano, Opera di Parigi, Opera di Vienna e con i ballerini professionisti di Amici di Maria De Filippi. La scuola? E’ bravissima, pagella impeccabile, ama lo studio e i suoi professori sono stati straordinari con lei. Ogni tanto capita che studi in macchina durante i viaggi e a volte la mattina si alza alle 6 per ripassare. Da parte nostra io da anni la seguo in ogni dove, l’ho sempre supportata con tanti sacrifici economici e fisici ma mai ho esitato”.

