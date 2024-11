Emma nella serie tv in prima visione sulla Rai

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Emma, 12 anni, interpreta Sofia la figlia del magistrato buono in The Bad Guy, serie tv già uscita su Prime Video lo scorso anno e dal 30 ottobre in onda su Rai 2 alle 22.35 (stasera il secondo episodio di sei). La mamma: "Prima la scuola e la danza. La recitazione le piace ma, oggi, è un hobby. Caratterialmente è una di quelle che quando si prefissa un obiettivo lo devo raggiungere"

Una livornese nel cast di The Bad Guy, serie tv già uscita su Prime Video lo scorso anno e dal 30 ottobre in onda in prima visione su Rai 2 alle 22.35. Stiamo parlando di Emma Trovarelli, 12 anni. “Eravamo in vacanza quando siamo stati chiamati dalla produzione – racconta Jennifer, la mamma, che ringraziamo per la disponibilità – Per lei, oggi, la recitazione è un hobby. In questo momento è concentrata sulla danza che porta avanti con buoni risultati (nel novembre scorso si è classificata terza alla finale del concorso europeo CND di danza a Terragona, ndr) e naturalmente sulla scuola. Tuttavia, le piace anche partecipare ai casting per pubblicità e film”. Il ruolo di Sofia, la figlia del magistrato buono, è forse l’esperienza cinematografica più importante per Emma ma certamente non la prima. “Per esempio ha già recitato con la Cortellesi, con De Sica, Siani e Albanese – prosegue Jennifer – Per questa parte ha dovuto imparare un copione importante. Ma caratterialmente è una di quelle che quando si prefissa un obiettivo lo devo raggiungere”. Per coloro che non l’hanno già vista su Amazon, vedremo recitare la giovanissima attrice nella quinta puntata. Nell’attesa… di cosa parla The Bad Guy? Come si legge sul sito rai.it sono sei episodi tra crime e dark comedy che raccontano la storia di Nino Scotellaro, pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la malavita organizzata e che improvvisamente viene incastrato dal boss latitante di Cosa Nostra a cui dà la caccia da anni.

