Enea è il primo nato del 2023, Leonardo l’ultimo del 2022. Benvenuti!

Nella prima foto il primo nato del 2023, Enea, con genitori e personale. Nella seconda foto Leonardo con mamma Cecilia

Congratulazioni a tutti i neo genitori che ringraziamo per la collaborazione. Un grazie anche alle ostetriche per la consueta disponibilità.

Si chiama Leonardo ed è l’ultimo nato del 2022 all’ospedale di Livorno. Pesa 3400 grammi ed è venuto al mondo alle 18,32 del 31 dicembre per la gioia di mamma Cecilia e babbo Tommaso. Il primo nato dell’anno all’ospedale di Livorno è nato, con parto spontaneo, il 1 gennaio alle 10,36 e si chiama Enea, 3650 grammi, per la gioia di mamma Elisabeta, babbo Ermal e della sorellina. Congratulazioni a tutti i neo genitori che ringraziamo per la collaborazione. Un grazie anche alle ostetriche per la consueta disponibilità. Le due ostetriche in turno la mattina del 1 gennaio che hanno assistito in sala parto mamma Elisabeta sono Marinari, Ferro e Belli (nido). Presenti al parto di Enea la ginecologa Bertolini, la pediatra Quinti e la oss Casoli, l’ostetrica di reparto Calloni e Di Lorenzo. Con Leonardo sono 834 i nati nel 2022.

