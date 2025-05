Energie rinnovabili, al via il progetto PROGRESS

Promuovere comunità di energie rinnovabili e aggregazioni di consumatori in Serbia, Romania, Ungheria e Italia è l'obiettivo del progetto PROGRESS, le cui attività prenderanno il via venerdì 16 maggio con il workshop online di presentazione in programma alle ore 9.30

Le attività del progetto, finanziato dal programma tedesco EUKI, sono volte a sostenere gli obiettivi climatici dell’UE per la riduzione delle emissioni di carbonio e la promozione di soluzioni energetiche locali e decentralizzate. Il progetto si collega all’ altra iniziativa in corso di realizzazione, coordinata dalla Provincia di Livorno, per la imminente costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile di Area Vasta e intende promuovere il possibile ampliamento nel numero e tipologia di partecipanti a tale iniziativa, oltre alla attivazione di sportelli informativi e altre attività di diffusione e sensibilizzazione. Al workshop interverrà, Irene Nicotra, responsabile del servizio Europa e Pianificazione della Provincia di Livorno, ente capofila del progetto, che presenterà le attività di PROGRESS e i risultati attesi nei due anni di cooperazione. Successivamente i relatori dei quattro paesi partner illustreranno i principali contenuti delle analisi territoriali svolte, evidenziando le criticità ed i fattori in grado di incentivare la produzione e il consumo condiviso di energia da fonti rinnovabili. Il progetto PROGRESS attesta l’importanza del Memorandum di cooperazione firmato nel 2023 tra 3 delle regioni partner per collaborare in vari campi di interesse per il periodo iniziale di 5 anni, e rappresenta pertanto, dopo il progetto HINGE, un secondo esempio di cooperazione europea sostenuta dal programma EUKI.

