English in the open air con i croceristi in piazza del Municipio

L'associazione Eurocontact Plus, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Livorno, invita chiunque voglia fare pratica di inglese domenica 14 e 21 luglio dalle 09,00 alle 12,00 in piazza del Municipio

Domenica 14 e 21 luglio, in piazza del Municipio, oltre ai festanti croceristi del Mediterraneo ci saranno ancora una volta volontari che li accoglieranno a nome della città dalle 09,00 alle 12,00. La passione per l’inglese accomuna entrambi, ed allora quale migliore opportunità per fare pratica della lingua se non immergersi tra i turisti ed offrire loro una cartina di Livorno, informazioni di base, oppure intavolare conversazioni a seconda del successo del reciproco sorriso? Il mondo intero giunge a Livorno, e la sorpresa di essere accolti ben dispone. Chiunque voglia fare esperienza di questa minima ma importante relazione tra persone che desiderano comunicare è invitato a partecipare. Chi ancora non sia convinto che la lingua inglese sia “veicolo per la liberazione e l’emancipazione” venga a fare esperienza per andarsene poi a raccontare come l’entusiasmo sia contagioso e faccia acquisire questa libertà senza sforzo bensì con immenso piacere. Dal 2013 l’associazione Eurocontact Plus già Onlus, adesso Aps, organizza “English in the Open Air” in piazza del Municipio, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Livorno, per invitare a far pratica di inglese in spirito di libertà, offrire benevolenza per riceverne. E se divenisse un metro per misurare persone e cose? Vogliamo prepararci?

