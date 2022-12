Enrico Nigiotti annuncia l’arrivo di due gemelli

Foto tratta dal post Instagram di Enrico Nigiotti

E' lo stesso cantante livornese ad annunciarlo attraverso il proprio profilo Instagram con tanto di foto e dedica

Enrico Nigiotti diventerà babbo di due gemelli. E’ lo stesso cantante livornese ad annunciarlo attraverso il proprio profilo Instagram con la foto del pancione e una dedica speciale. Nel post Nigiotti scrive: “E’ tutto un conto alla rovescia verso di noi, mentre crescete dentro mamma io sono qui che faccio da spettatore e vi immagino. Vi immagino sempre. Non so cosa aspettarmi. Non so come sarà e non so come sarò. So solo che la parola per sempre avrà finalmente un vero significato. “Il tempo non ha fine se vivi per qualcuno”. Maso e Duccio. Ci si vede presto bimbi”.

Condividi: