Enrico Nigiotti, look disinvolto da Mattarella

Foto Quirinale.it

Tra giacche e abiti scuri, il look chiaro del "Nigio" rompe l’uniformità della foto ufficiale

Stamattina, nel salone del Quirinale, tra stucchi e marmi solenni, i cantanti della 76ª edizione di Sanremo insieme al conduttore Carlo Conti e alla co-conduttrice Laura Pausini hanno posato per la foto ufficiale con il presidente della Repubblica. Un’immagine che unisce istituzione e spettacolo. A colpire l’occhio, sulla destra, è Enrico Nigiotti. Alla giacca classica e all’abito scuro, il “Nigio” ha preferito uno stile disinvolto, casual, presentandosi con completo beige, morbido, rilassato, rompendo l’uniformità con stile. Uno stile capace di raccontare personalità e autenticità.

