Enrico Nigiotti, look disinvolto da Mattarella

Venerdì 13 Febbraio 2026 — 14:44
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra i partecipanti della 76° edizione del Festival di Sanremo, accompagnati dal Conduttore e Direttore Artistico, Carlo Conti, e dalla Co-conduttrice Laura Pausini. (foto di Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

Foto Quirinale.it

Tra giacche e abiti scuri, il look chiaro del "Nigio" rompe l’uniformità della foto ufficiale

Stamattina, nel salone del Quirinale, tra stucchi e marmi solenni, i cantanti della 76ª edizione di Sanremo insieme al conduttore Carlo Conti e alla co-conduttrice Laura Pausini hanno posato per la foto ufficiale con il presidente della Repubblica. Un’immagine che unisce istituzione e spettacolo. A colpire l’occhio, sulla destra, è Enrico Nigiotti. Alla giacca classica e all’abito scuro, il “Nigio”  ha preferito uno stile disinvolto, casual, presentandosi con completo beige, morbido, rilassato, rompendo l’uniformità con stile. Uno stile capace di raccontare personalità e autenticità.

