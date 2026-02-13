Enrico Nigiotti, look disinvolto da Mattarella
Foto Quirinale.it
Tra giacche e abiti scuri, il look chiaro del "Nigio" rompe l’uniformità della foto ufficiale
Stamattina, nel salone del Quirinale, tra stucchi e marmi solenni, i cantanti della 76ª edizione di Sanremo insieme al conduttore Carlo Conti e alla co-conduttrice Laura Pausini hanno posato per la foto ufficiale con il presidente della Repubblica. Un’immagine che unisce istituzione e spettacolo. A colpire l’occhio, sulla destra, è Enrico Nigiotti. Alla giacca classica e all’abito scuro, il “Nigio” ha preferito uno stile disinvolto, casual, presentandosi con completo beige, morbido, rilassato, rompendo l’uniformità con stile. Uno stile capace di raccontare personalità e autenticità.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.