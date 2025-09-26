Entra in Comune con il coltello, affrontato e calmato dal sindaco

Momenti di apprensione in Comune dove nel pomeriggio, poco dopo le 14, un uomo di mezza età, livornese, è entrato in Comune con un coltello. Dopo aver buttato giù i pannelli presenti al piano terra, presenti davanti all’Urp, è salito al 1 piano dove acciuffando una delle sedie intorno al tavolo ha infranto la vetrina in sala giunta – contenente la veste con la quale il gonfaloniere fu decorato nel momento in cui Livorno è stata elevata a rango di città nel 1606 – e il vetro di una finestra. Nella discussione avuta con il sindaco in sala giunta, Luca Salvetti con grande sangue freddo e lucidità è riuscito a parlarci e a calmare il soggetto. L’uomo alla fine ha consegnato il coltello al sindaco che lo ha passato al comandante Orlando. Sul posto polizia municipale con i guanti anti taglio, Digos, Svs. Evacuato il 1 piano per sicurezza. Grande spavento tra i dipendenti presenti.

