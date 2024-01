Entrano in servizio quattro nuovi autobus

Il presidente Bechelli: "A Livorno da quando abbiamo la gestione del TPL abbiamo già acquistato 31 i mezzi nuovi. Entro il 2025 altri 90 nuovi bus". Tre mezzi di 12 metri a metano da 90 posti e uno di 9 metri da 52 posti e come su tutti gli altri autobus At è stato installato il sistema AVM, videosorveglianza e conta-passeggeri, obliteratrice e validatrice

Entrano in servizio altri 4 nuovi bus urbani a Livorno, tre a metano e uno diesel Euro VI di ultima generazione. Si tratta di 3 nuovi mezzi da 12 metri e uno da 9 metri che Autolinee Toscane ha acquistato per rinnovare la flotta in servizio nel bacino labronico. Quelli a metano sono già stati messi su strada, mentre quello a gasolio, già allestito, inizierà il servizio nei prossimi giorni. Continuano quindi, senza sosta, gli investimenti per rinnovare il nuovo parco da parte del gestore del TPL della Toscana, sia su tutto il territorio regionale che quello livornese andando così a sostituire mezzi più vecchi, inquinanti e meno performanti. Basti pensare che da dicembre 2023 a oggi sono già 14 i nuovi bus acquistati da “at” per il territorio di Livorno per un investimento di quasi 3 milioni di euro.

“Il nostro piano di rinnovamento del parco mezzi va avanti sia in Toscana che a Livorno nonostante le difficoltà economiche derivanti dall’aumento dei costi energetici e delle materie prime e dall’allungamento dei tempi di consegna da parte delle case produttrici – commenta il Presidente di Autolinee Toscane, Gianni Bechelli –. A Livorno da quando abbiamo la gestione del TPL abbiamo già acquistato 31 i mezzi nuovi. Il nostro piano di investimenti per il bacino di Livorno, inoltre, prevede l’arrivo di una novantina di nuovi bus entro il 2025 per una spesa che si aggira sui 18 milioni di euro. In pratica fra meno di due anni avremo rinnovato oltre la metà degli autobus di Livorno e porteremo l’età media del parco mezzi del TPL a circa 7 anni, la metà dell’età media che avevamo ereditato a novembre 2021 quando siamo subentrati ai precedenti gestori”.

I 3 nuovi mezzi a metano sono Iveco Crossway 12 metri LE (vedi foto allegate), una sigla che sta per low entry dato che sono dotati di un pianale molto basso per facilitare l’entrata e l’uscita degli utenti. Si tratta di bus assai adatti a percorsi urbani e anche sub-urbani, visto l’accesso senza barriere per i passeggeri grazie al pianale ribassato tra la porta anteriore e centrale e alla pedana disabili manuale. Possono ospitare fino a 95 persone (43 sedute e 52 in piedi), più ovviamente il posto per i disabili e il posto guida dell’autista. La trazione a metano poi garantisce un elevato rapporto tra energia sviluppata e quantità di anidride carbonica emessa; infatti, il metano come gas naturale è un combustibile a basso impatto ecologico con emissioni di particolato praticamente prossime allo zero e ad emissioni di NOx ridotte di oltre il 40%. In più anche la rumorosità è ridotta e l’utilizzo del veicolo risulta molto silenzioso non solo per l’autista e i passeggeri, ma anche per i residenti delle zone di transito. Il nuovo bus da 9 metri è invece un Otokar Vectio C dotato di un motore diesel Euro VI di ultima generazione. Può trasportare fino a 52 passeggeri (18 in piedi e 34 seduti) e, viste le sue dimensioni non enormi, è particolarmente adatto nelle tratte urbane e suburbane dove le strade non sono molto ampie. Inoltre, grazie alla doppia porta centrale, al pavimento ribassato e alla pedana manuale per le persone disabili ha un accesso molto facilitato che lo rende adatto particolarmente alle tratte urbane e suburbane. I nuovi mezzi, come tutti quelli urbani della Toscana, sono di colore bianco ed espongono il logo “at”. I nuovi mezzi faranno servizio nel bacino di Livorno suburbano e come per tutti i mezzi di “at” è stato installato il sistema AVM, videosorveglianza e conta-passeggeri, obliteratrice e validatrice.

