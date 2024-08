Entro stasera la conclusione dei lavori in scali Cialdini

Dovrebbero concludersi nella serata di lunedì 12 agosto, con il ripristino del manto stradale, i disagi alla viabilità lungo il viale Italia legati ai lavori di scavo per la riparazione di una linea interrata della rete elettrica che corre sotto gli Scali Cialdini fino a Borgo Cappuccini. I tecnici di E-distribuzione, società del Gruppo Enel, sono infatti riusciti stamattina ad individuare e risolvere il guasto senza bisogno di ricorrere ad ulteriori scavi, oltre a quelli già effettuati in via d’urgenza venerdì scorso nella carreggiata della rotatoria del Nautico (piazza Giovine Italia) e nella carreggiata degli Scali Cialdini in prossimità di piazza Micheli. La Polizia Municipale è sul posto per cercare di snellire il traffico.

