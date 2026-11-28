“Era il nostro leone”. Addio ad Alessio, l’indimenticabile Ivanone
Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo la famiglia per la disponibilità
Il ricordo della famiglia: "Anche quando la vita gli chiedeva di più non ha mai perso la sua voglia di esserci e di farsi sentire". Nel film di Virzì ha interpretato il fratello di Piero. E' scomparso oggi all'età di 55 anni
Ci sono personaggi che, anche a distanza di tanti anni, continuano a vivere nella memoria collettiva di una città. Per Livorno, uno di questi era Ivanone, il fratello di Piero in Ovosodo. A interpretarlo Alessio Fantozzi, attore labronico molto conosciuto in città, scomparso all’età di 55 anni nel pomeriggio di sabato 28 novembre. La notizia ha suscitato profonda commozione tra quanti lo conoscevano e avevano condiviso con lui momenti di vita e di amicizia. Tra i primi a ricordarlo è stato Toto Barbato, imprenditore e artista che nel film di Paolo Virzì vestiva i panni di Mirko. I due avevano condiviso l’esperienza sul set e un legame che andava oltre il cinema: “Con lui se ne va un pezzo della nostra gioventù” ha scritto Toto sui social. Il ricordo commosso della famiglia: “Era una persona speciale con un sorriso grande e un bel caratterino che non ti lasciava mai indifferente. Anche quando la vita gli chiedeva di più, non ha mai perso la sua voglia di esserci e di farsi sentire. Ci mancherà tanto. Era il nostro leone”.
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