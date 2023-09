Erasmus+, sei ragazzi islandesi in visita a Livorno

I ragazzi hanno potuto conoscere la città, visitando l'Acquario, il Museo di Storia Naturale e facendo un giro in battello sui fossi. E non è mancata la conoscenza delle tipicità labroniche a partire dal cacciucco fino al classico 5e5

Negli ultimi 5 giorni hanno soggiornato a Livorno un gruppo di sei ragazzi provenienti dall’Islanda facenti parte di un consiglio dei giovani islandesi per un progetto di scambio nell’ambito del Programma Erasmus+. Questo progetto, nato all’interno del Consiglio Comunale dei Giovani di Livorno, su iniziativa di Nina Palermo, ha visto Alessio Gangemi, Oliver Paolini e Nina accogliere gli ospiti Hanna Imngront, Stefanía Klara Jóhannsdóttir, Gunnlaugur Páll, Eyþór Júlíus Hlynsson, Etienne Kapanke e la loro coordinatrice Kristfríður Rós Stefánsdóttir.

Insieme hanno potuto conoscere la nostra città, visitando l’Acquario, il Museo di Storia Naturale ma anche facendo un giro in battello sui fossi e conoscendo l’associazione Nesi Corea. Non è mancata la conoscenza delle tipicità labroniche a partire dal cacciucco fino al classico 5e5.

Il Comune di Livorno e la Provincia di Livorno hanno accolto con piacere i ragazzi.

La vicesindaca Libera Camici ha incontrato i giovani islandesi nelle sale del Comune e ha consegnato loro uno stendardo della città. Il progetto di interscambio culturale vedrà i ragazzi del nostro Consiglio Comunale ricambiare l’esperienza recandosi in Islanda nella prossima primavera per scoprire i diversi approcci all’ambiente, alla cultura e all’arte e così da comprendere altre prospettive e crescere nella diversità. È un grandissimo onore per noi averli ospitati a Livorno.

